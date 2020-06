EBAY - Bullen versuchen sich

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 49,800 $ (NASDAQ)

Die eBay-Aktie befindet sich seit dem Test der Unterstützung bei 23,36 USD vom 23. März 2020 in einer starken Rally. Am 08. Mai 2020 erreichte der Wert den wichtigen Widerstand bei 42,00 USD. Dort liegt die Nackenlinie eines großen Doppelbodens. Einige Tage später gelang der Ausbruch darüber. Am 04. Juni sprang der Wert sogar über das bisherige Allzeithoch bei 46,99 USD. Nach einem Hoch bei 51,88 USD setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie setzte innerhalb einer bullischen Flagge auf das alte Allzeithoch zurück. Zuletzt schob sich der Wert aus dieser Flagge seitwärts raus. In dieser Woche kam etwas Kaufinteresse auf. Zu einem neuen Allzeithoch hat es aber bisher nicht gereicht.

Das ist Bullenterrain

Die Rally seit März 2020 ist natürlich schon sehr weit gelaufen. Die kleine Konsolidierung im Rahmen der bullischen Flagge hat daran wenig geändert. Mittelfristig ist das Chartbild weiterhin bullisch und ein Anstieg in Richtung 67,82 USD erscheint möglich. Kurzfristig muss man allerdings einkalkulieren, dass der Ausbruch aus der kleinen Flagge ein Fehlsignal wird und nicht sofort zu einer weiteren Rally führt.

Ein Rückfall unter 46,99 USD könnte zu Abgaben in Richtung 42,00 USD führen. Das Chartbild bliebe aber auch in diesem Fall auf mittelfristige Sicht klar bullisch. Erst im Falle eines stabilen Rückfalls unter 42,00 EUR würde sich das mittelfristige Bild deutlich verschlechtern.

eBay-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)