EBAY - Chance für die Bullen?

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 50,140 $ (NASDAQ)

Die eBay-Aktie erreichte am 01. Februar 2018 ein Hoch bei 46,99 USD. Anschließend kam es zu einer großen Konsolidierung. Die Aktie fiel auf 26,36 USD zurück. Nach einer Erholung auf 42,00 USD fiel der Wert im Coronacrash noch einmal auf die Unterstützung bei 26,36 USD zurück.

Dort startete eine massive Rally. Am 04. Juni kam es zum Ausbruch über das alte Allzeithoch bei 46,99 USD. Anschließend klettere der Wert auf das aktuelle Rekordhoch bei 61,06 USD. Seit diesem Hoch vom 13. Juli konsolidiert die Aktie. Dabei näherte sie sich gestern dem alten Allzeithoch bei 46,99 USD stark an. Im gestrigen Handel drehte der Wert nach oben und bildete gestern eine lange weiße Kerze aus. Im Gegensatz zum Nasdaq 100 markierte der Wert gestern kein neues Konsolidierungstief aus.

Greifen jetzt die Bullen zu?

Die eBay-Aktie befindet sich in einer interessanten Ausgangslage und könnte zu einer neuen Rally ansetzen. Bestätigt würde dies mit einem Ausbruch über die kleine Hürde bei 50,29 USD. Ein erstes Ziel läge dann bei ca. 57,50 USD und damit am Abwärtstrend seit 13. Juli. Gelingt ein Ausbruch darüber, wäre sogar der Weg für eine weitere Rally hin zum noch offenen längerfristigen Ziel bei 70,25 USD geebnet. Sollte es allerdings doch noch zu einem Rückfall unter 46,99 USD kommen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 42,00 USD gerechnet werden. Dort bestünde dann die nächste Chance auf eine Bodenbildung und Wiederaufnahme der Rally.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)