EBAY - Chartcheck vor den Zahlen

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 53,570 $ (NASDAQ)

Der Internetkonzern eBay vermeldet heute seine Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal. Wie ist die Chartsituation der Aktie im Vorfeld einzustufen?

Der Wert profitierte in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich deutlich von der Corona-Rally an der Nasdaq: Nach einem kurzen Einbruch im Frühjahr zog der Wert kräftig an und konnte sich mehr als verdoppeln seit dem Jahrestief. zwischenzeitlich notierte die Aktie über 50 % oberhalb des Februarhochs.

Seit Mitte Juli befindet sich die Aktie in einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase. Sollte diese gen Norden hin aufgelöst werden können im Umfeld überzeugender Quartalszahlen stünde einer Rallyfortsetzung wenig im Wege.

Unter den EMA200 sollte die Aktie nun allerdings nicht mehr abrutschen, sonst bekämen die Bären wieder Rückenwind.

eBay Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)