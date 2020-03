EBAY - Durchgefallen!

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 28,515 $ (NASDAQ)

Erst im gestrigen Börsentalk war bei unseren Tradern wieder einmal der Relative-Stärke-Grundsatz ein wichtiges Thema. So wird aktuell das Thema heiß diskutiert, ob wir nun endgültig in einer Baisse angekommen sind und ein mehrjähriger Bärenmarkt ansteht oder eine schnelle Erholung möglich wird. Was viele Marktteilnehmer dabei vergessen: Man kann den Markt bereits seit 2018 in der Baisse sehen, wenn man beispielsweise viele zyklische Werte betrachtet. Auch wurde der Anstieg seit dem Tief 2018 bei Weitem nicht mehr von der breiten Masse an Aktien getragen. Noch bis vor dem Crash war der Anstieg des S&P in diesem Jahr zu zwei Drittel auf fünf Tech-Schwergewichte zurückzuführen. Eine gesunde Hausse, bei der Marktbreite ein wichtiges Kriterium ist, lag nicht mehr vor.

Auch die Aktie von Ebay hat nicht erst seit diesem Jahr Schwierigkeiten. Ein wichtiges Hoch markierte der Titel bereits 2018, ist folglich als technischer Underperformer einzustufen. In dieser Woche durchschlägt die Aktie dynamisch eine langfristige Aufwärtstrendvariante. Auch zeigt sie bislang keinerlei Erholungstendenzen, obwohl sich einzelne Indizes von den Tiefs schon hoch einstellig bzw. zweistellig erholen konnten.

Das Kursverhalten ist folglich durchweg bärisch zu werten. Die nächste große Zielzone auf dem Weg gen Süden lässt sich zwischen 26,36 und 26,00 USD nennen. Entweder die Aktie erreicht dies auf direktem Weg oder setzt noch einmal in Richtung 30,35 USD zurück. Letztere Variante ermöglicht antizyklische Shorteinstiege. Bislang liegt weder ein mittelfristiger, ja noch nicht einmal ein kurzfristiger Boden, vor. Long-Interessierte müssen sich folglich gedulden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 10,80 9,70 11,18 Ergebnis je Aktie in USD 2,09 2,26 2,69 KGV 14 13 11 Dividende je Aktie in USD 0,56 0,64 0,64 Dividendenrendite 1,96 % 2,24 % 2,24 % *e = erwartet

eBay-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)