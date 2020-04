Ebay gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Online-Händler Ebay Inc. (ISIN: US2786421030, NASDAQ: EBAY) wird eine vierteljährliche Dividende von 16 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Zahlung erfolgt am 19. Juni 2020 (Record day: 1. Juni 2020). Im März 2019 wurde erstmals eine Dividende bezahlt (14 US-Cents). Im Januar erfolgte eine Erhöhung der Dividende um knapp 14 Prozent auf den derzeitigen Betrag.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,64 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 39,03 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,64 Prozent (Stand: 29. April 2020).

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 2,37 Mrd. US-Dollar nach 2,41 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der Gewinn (non-GAAP) betrug 586 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 590 Mio. US-Dollar). Insgesamt fielen die Zahlen gemischt aus. Nachbörslich gab der Wert über 3 Prozent nach.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 8,09 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 31,10 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. April 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de