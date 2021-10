EBAY - Neue Chancen für die Bullen in Kürze

Die eBay-Aktie markierte am 30. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein. Diese führte den Wert innerhalb eines Trendkanals auf ein Tief bei 68,28 USD.

Dort drehte der Wert am 04. Oktober wieder nach oben. Am Donnerstag durchbrach er mit einem Aufwärtsgap zwischen 71,60 USD und 72,85 USD den Abwärtstrend seit 30. August. Ein erster Rallyschub führte zu einem Hoch bei 75,95 USD. Seitdem kommt es zu leichten Gewinnmitnahmen.

Nur kurzfristige Gewinnmitnahmen

Diese Gewinnmitnahmen können noch etwas andauern. Dabei ist ein Rückfall auf das Gap bzw. sogar ein Schließen dieses Gaps möglich. Anschließend sollte die Aktie aber wieder nach oben drehen und zumindest an das Allzeithoch bei 77,83 USD ansteigen. Im Falle eines neuen Allzeithochs wären weitere Gewinne in Richtung 86 USD möglich. Sollte der Wert aber per Tagesschlusskurs unter das Gap abfallen, würden weitere Abgaben in Richtung 68,28 USD oder sogar 66,56 USD drohen.

Fazit: Auf Sicht von einigen Tagen bis wenigen Wochen ist das Chartbild der eBay-Aktie bullisch. In Kürze könnte es aber noch zu besseren Einstiegskursen kommen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)