Ebix kündigt Dividende an

Die amerikanische Ebix Inc. (ISIN: US2787152063, NASDAQ: EBIX) zahlt am 15. März 2021 eine Quartalsdividende von 7,5 US-Cents an ihre Investoren, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 2. März 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber des Konzerns somit unverändert 0,30 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 30,50 US-Dollar (Stand: 22. Februar 2021) entspricht das einer Dividendenrendite von 1,14 Prozent. Ebix ist ein Zulieferer von Software on Demand (Software auf Nachfrage) und E-Commerce-Lösungen für die Versicherungs- und Finanzbranche. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Konzernumsatz bei 154,31 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 147,23 Mio. US-Dollar), wie am 9. November 2020 berichtet wurde. Nachdem Ebix mitteilte, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM US LLP am 15. Februar zurückgetreten ist, brach der Aktienkurs am Montag fast 40 Prozent ein. Die Anwaltskanzlei Block & Leviton LLP untersucht Ebix im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Wertpapiergesetze. Die Marktkapitalisierung beträgt auf dem aktuellen Kursniveau 1,57 Mrd. US-Dollar. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 2021 an der Wall Street mit 19,67 Prozent im Minus (Stand: 22. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de