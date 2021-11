Ebix schüttet vierteljährliche Dividende aus

Die amerikanische Ebix Inc. (ISIN: US2787152063, NASDAQ: EBIX) zahlt am 15. Dezember 2021 eine konstante Quartalsdividende von 7,5 US-Cents an ihre Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 1. Dezember 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber des Konzerns somit unverändert 0,30 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 36,01 US-Dollar (Stand: 17. November 2021) entspricht das einer Dividendenrendite von 0,83 Prozent. Ebix ist ein Zulieferer von Software on Demand (Software auf Nachfrage) und E-Commerce-Lösungen für die Versicherungs- und Finanzbranche. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. September) lag der Konzernumsatz bei 191,74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 154,31 Mio. US-Dollar), wie am 9. November 2021 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 15,45 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 24,68 Mio. US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt auf dem aktuellen Kursniveau 1,12 Mrd. US-Dollar. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 2021 an der Wall Street mit 5,16 Prozent im Minus (Stand: 17. November 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de