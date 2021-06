Eckert & Ziegler: Aktie erobert neues Rekordhoch

Die Aktien von Eckert & Ziegler haben am Montag ein weiteres Rekordhoch erreicht. Mit 93,50 Euro kosteten die Papiere des Medizintechnikunternehmens soviel wie noch nie und haben sich im laufenden Jahr mit plus 108 Prozent mehr als verdoppelt. Im SDax reicht das allerdings nur für den zweiten Platz hinter Leoni mit plus 139 Prozent.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Fonds – alles was sie über ihren Einstieg in die Börse mit Investmentfonds wissen müssen