ECKERT&ZIEGLER - Verkaufsempfehlung belastet die Aktie

Der SDAX-Wert reagierte im gestrigen Handel kaum auf die Herabstufung durch die DZ Bank von "Halten" auf "Verkaufen" mit Kursziel 74 EUR - dafür heute umso mehr: Die Aktie verliert heute zeitweise über 9 % an Wert.

Verkaufsempfehlung belastet die Aktie

Nachdem sich die Aktie allein seit Jahresbeginn zwischenzeitlich mehr als verdoppelt und seit dem Zwischentief vom März 2020 mehr als vervierfacht hatte sind größere Gewinnmitnahmen in der heutigen Größenordnung keine allzu große Überraschung. Mein Kollege Bernd Senkowski hatte hier mit seiner Analyse ("ECKERT&ZIEGLER - Antizyklischer Leckerbissen?") in der vergangenen Woche einen verdammt guten Riecher.

Die Aktie fällt heute direkt in den Bereich der Horizontalunterstützung im Bereich der 84 EUR-Marke, knapp oberhalb des EMA50 im Tageschart. Dieser dürfte nach einer vorherigen Zwischenstabilisierung in den kommenden Tagen auch noch unterboten werden und neue Anschlussorders auf der Unterseite auslösen.

Fazit: Nach der beeindruckenden Kursrally der Aktie in den vergangenen Monaten scheint die Zeit der Bullen vorerst abgelaufen zu sein. Ein Unterschreiten des EMA50 und der Aufwärtstrendlinie im Tageschart - beide im Bereich 82 bis 83 EUR - würden weitere prozyklische Verkaufssignale generieren. Hier dominieren in den kommenden Wochen entsprechend die Abwärtsrisiken in den Bereich 71 bis 75 EUR, danach sogar der Bereich 63 bis 65 EUR. Erst ein Tagesschluss oberhalb von 97 EUR negiert dieses Abwärtsszenario.

Eckert & Ziegler Aktie Chartanalyse Tageschart

