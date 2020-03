Eckert & Ziegler will die Dividende erhöhen und kündigt Aktiensplit an

Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,70 Euro pro Aktie ausbezahlen. Im Vorjahr erhielten die Anteilsinhaber eine Dividende von 1,20 Euro. Beim aktuellen Börsenkurs von 138,00 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 1,23 Prozent. Die nächste Hauptversammlung soll am 17. Juni 2020 stattfinden.

Die Eckert & Ziegler AG kündigte darüber hinaus einen Aktiensplit an. Die Aktionäre sollen für jeweils eine bestehende Aktie drei neue Aktien erhalten. Für die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft ergeben sich durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln keine Änderungen. Durch die dann höhere Aktienanzahl und die dadurch bedingte Verringerung des Börsenkurses sollen die Aktien der Gesellschaft liquider und noch attraktiver für Investoren werden, wie der Konzern mitteilt.

Die vollständigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 werden am 31. März 2020 veröffentlicht. Angesichts der derzeitigen Situation (COVID-19) sei eine Terminverschiebung der momentan für den 17. Juni 2020 geplanten Hauptversammlung nicht auszuschließen, wie weiter berichtet wurde.

Eckert & Ziegler ist ein Hersteller für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Seit 1999 ist Eckert & Ziegler börsennotiert.

Redaktion MyDividends.de