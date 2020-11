ECKERT & ZIEGLER - Ziel erreicht, und jetzt?

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 43,960 € (XETRA)

Die Aktie des Herstellers von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke, Eckert und Ziegler, stellte die Geduld der Anleger auf eine harte Probe. Wiederholt pendelte der SDAX-Titel um den EMA50 und schien zwischenzeitlich schon nach unten einzudrehen, ehe die Käufer doch noch den Weg gen Norden fanden und das Ziel der Analyse von vor drei Wochen bei 44,08 EUR abarbeiteten.

Der schwungvolle Wochenstart macht aber Lust auf mehr. Die Aktie überwindet das Zwischenhoch bei 42,86 EUR und sendet auf diese Weise ein prozyklisches Kaufsignal aus. Lässt der Nebenwert nun auch den Widerstand bei 44,08 EUR hinter sich, könnte sich die Rally beschleunigen und die Aktie erneut bis an die Widerstände bei 45,80 und 47,30 EUR führen. Ein Ausbruch über letztere Marke würde wiederum ein mittelfristiges Kaufsignal mit Ziel 51,50 EUR auslösen.

Rückläufe auf die Ausbruchsmarke bei 42,86 EUR wären unbedenklich und könnten nochmals Einstiegschancen bieten. Absicherungen können nun bereits unter das Tief bei 41,14 EUR nachgezogen werden. Darüber ist die Aufwärtsbewegung intakt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 178,50 178,40 197,10 Ergebnis je Aktie in EUR 1,07 1,07 1,25 Gewinnwachstum 0,00 % 16,82 % KGV 41 41 35 KUV 5,2 5,2 4,7 PEG - 2,1 Dividende je Aktie in EUR 0,35 0,36 0,42 Dividendenrendite 0,79 % 0,82 % 0,95 % *e = erwartet

Eckert & Ziegler-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)