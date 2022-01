EcoVadis stuft das Rating von INNIO Jenbacher für sein kontinuierliches Engagement für globale Nachhaltigkeit auf Gold hoch

INNIO Jenbacher schafft in weniger als einem Jahr das Upgrade von der Silber- auf die Goldmedaille.

EcoVadis würdigt die Leistungen von INNIO Jenbacher bei nachhaltiger Verbesserung und nachhaltigem Wachstum.

Die EcoVadis-Goldmedaille bestätigt das Engagement von INNIO Jenbacher für Transparenz und praktisch gelebte Nachhaltigkeit.

INNIO gab heute bekannt, dass der Geschäftsbereich Jenbacher von EcoVadis im Rahmen seiner jährlichen Bewertung von Nachhaltigkeitsleistungen mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Damit zählt INNIO Jenbacher zu den besten 1 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen dieser Branche. Mit der Hochstufung von Silber auf Gold würdigt EcoVadis die Verbesserungen und Beiträge zu nachhaltigem Wachstum von INNIO Jenbacher im vergangenen Jahr.

Die jährlich durchgeführte EcoVadis-Bewertung konzentriert sich auf 21 Aspekte, die in vier Hauptbereichen zusammengefasst sind: Umwelt, Arbeit & Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Diese Kriterien beruhen auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards, einschließlich der Prinzipien des UN Global Compact, der Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation und der Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI).

„Als globaler Anbieter von nachhaltigen Energielösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette konzentrieren wir uns auf die kontinuierliche Verbesserung unserer Nachhaltigkeitsperformance. So können wir gewährleisten, dass wir sowohl unsere Emissionen als auch unseren CO2-Fußabdruck reduzieren“, sagte Olaf Berlien, President und CEO von INNIO. „Wir lassen uns freiwillig von führenden Ratingorganisationen wie EcoVadis bewerten, um sicherzustellen, dass unsere Produkte, Dienstleistungen und Prozesse die strengsten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dass uns EcoVadis innerhalb von weniger als einem Jahr nun eine Goldmedaille verliehen hat, bestätigt unsere Nachhaltigkeitsstrategie.“

Das Upgrade auf eine Goldmedaille spiegelt die Integration und Intensivierung der Nachhaltigkeitsbemühungen von INNIO im Jahr 2021 wider. Unter anderem hat INNIO diese Erfolge erzielt:

Verankerung des Engagements für Menschenrechte und Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in Unternehmensrichtlinien und Schulungen

Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsbericht unter dem Titel „Together for A Sustainable Future“

Festschreiben einer Reihe von wesentlichen Themen und Kennzahlen, die sich an internationalen Rahmenwerken orientieren, wie den GRI-Leitlinien, den Standards des Sustainability Accounting Standards Board und dem Greenhouse Gas Protocol

Implementierung von Maßnahmen, Leitlinien, Strategien und Initiativen zur Stärkung von Transparenz und nachhaltigem Wachstum in der Lieferkette von INNIO

Die Relevanz und Tragweite dieser Fortschritte wurden erst kürzlich durch die Rezertifizierung von INNIO Jenbacher durch die International Organization for Standardization (ISO) bestätigt, die die ISO-Normen 45001, 14001, 9001 und 50001 umfasst. Dies unterstreicht das Engagement von INNIO für kontinuierliches Wachstum, hervorragende und zuverlässige Qualität, Effizienz, Nachhaltigkeit und Arbeitsschutzpraktiken.

Über INNIO

INNIO ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für die Energieerzeugung und Verdichtung am oder nahe dem Verbrauchsort mit erneuerbaren Gasen oder auf Wasserstoff basierend. Mit den Jenbacher und Waukesha Produkten trägt INNIO dazu bei, Kommunen, der Industrie und der Öffentlichkeit Zugang zu sicherer, bezahlbarer und klimafreundlicher Energieversorgung im Leistungsbereich zwischen 200 kW und 10 MW zu verschaffen. Mit unserem breiten Service-Netzwerk in mehr als 100 Ländern bieten wir außerdem Life Cycle Support und digitale Lösungen für die mehr als 53.000 weltweit ausgelieferten Gasmotoren. Wir entwickeln innovative Technologien, die auf Nachhaltigkeit, Dezentralisierung und Digitalisierung setzen, um den Weg in eine grünere Zukunft zu ebnen. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Unternehmens-Website unter www.innio.com. Folgen Sie INNIO auf Twitter und auf LinkedIn.

