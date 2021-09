Ehemaliger katalanischer Regierungschef Puigdemont auf Sardinien festgenommen

Madrid (Reuters) - Der frühere katalanische Regierungschef und EU-Abgeordnete, Carles Puigdemont, ist von der italienischen Polizei auf Sardinien festgenommen worden.

Wie Puigdemonts Büro am Donnerstag (Ortszeit) in einer Erklärung mitteilte, war er am Donnerstagnachmittag von Brüssel nach Alghero gereist, um an der internationalen Ausstellung "Adifolk" teilzunehmen und sich mit dem Regionalpräsidenten von Sardinien und einem Ombudsmann zu treffen. "Als er auf dem Flughafen von Alghero ankam, wurde er von der italienischen Grenzpolizei aufgehalten. Morgen wird er den Richtern des Berufungsgerichts von Sassari vorgeführt, das über seine Freilassung oder Auslieferung entscheiden wird", hieß es in der Stellungnahme.

Puigdemonts Anwalt Gonzalo Boye bestätigte die Inhaftierung auf Twitter https://twitter.com/boye_g?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1441150131147972608%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F404942-expresidente-cataluna-carles-puigdemont-detenido und fügte hinzu, dass sie auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls vom 14. Oktober 2019 erfolgte, der aus rechtlichen Gründen - wie vom Europäischen Gerichtshof festgestellt - ausgesetzt sei.

Das Europäische Parlament hatte im März dieses Jahres die Immunität von Carles Puigdemont sowie zweier weiterer ehemaliger Kabinettsmitglieder aufgehoben. Alle drei werden von Spanien wegen ihrer Rolle bei der Organisation des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien im Jahr 2017 mit internationalem Haftbefehl gesucht. Puigdemont hatte sich daraufhin nach Belgien ins Exil begeben und war im Juni 2019 formell Mitglied des EU-Parlamentes geworden. Dem ehemaligen katalanischen Regierungschef droht nun in Spanien ein Verfahren wegen Volksverhetzung. Das Land hatte 2019 mehrere Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung wegen Volksverhetzung verurteilt und Haftstrafen von bis zu 13 Jahren erteilt.