Ehre dem Ritter! DRAG S/X PnP-X Kit kommt auf den Markt

Im November kündigte VOOPOO die internationale Markteinführung des DRAG S/X PnP-X KIT an. Das Produkt wurde auf der Grundlage von DRAG S/X umfassend technisch aufgerüstet, verleiht dem Kernkonzept der "Ritterlichkeit" im Produktdesign Ausdruck und zollt dem Ruhm und der Tugend der Ritter Tribut.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211202005698/de/

(Photo: Business Wire)

Der Geist des Rittertums, der im Mittelalter aus dem deutschen Heldentum und Kampfgeist hervorging, wurde schließlich im 11. Jahrhundert von den Soldaten auf den europäischen Schlachtfeldern, als Wachen der Kaiser und Krieger Christi verkörpert. Heutzutage wird das Rittertum kulturell weitergeführt und findet seinen edlen Ausdruck in der Haltung des Ehrenmannes. Die einzige Konstante im Wandel der Zeit ist der Glaube, den der Ritter in sich trägt, und die acht ritterlichen Tugenden, die in seinem Blut fließen. Nachdem wir diese legendäre mittelalterliche Geschichte kennengelernt und den Kern des Rittertums herausgearbeitet hatten, waren die Mitarbeiter von VOOPOO in den Bereichen Design und Forschung und Entwicklung tief berührt. Die vier Kernaussagen "Ehre", "Tapferkeit", "Gerechtigkeit" und "Spiritualität" wurden in das DRAG S/X PnP-X KIT Produkt aufgenommen, um sie dem Verbraucher näher zu bringen. Jedes Dampfen ist eine Verschmelzung von VOOPOO und der Konnotation des Ritters, und jedes Stück Wolke ist ein spirituelles Porträt des Ritters, der heldenhaft auf das Schlachtfeld stürmt.

DRAG S/X PnP-X KIT hat fünf neue Ritterfarben ausgewählt, von denen jede eine eigenständige Formensprache impliziert. Schild Gold--Templer für die Verteidigung der Gerechtigkeit. Ritter Rot--Maskenritter für das Streben nach Fairness. Ritter Kastanie--Drachenritter für die Verteidigung des Ruhmes. Adler Schwarz--Schwarzer Ritter für Mut und Furchtlosigkeit. Grauer Ritter - Paladin für Spiritualität.

PnP-X Pod zeigt die Spiritualität des Ritters. Die metallischen Materialien und das Knob-Filling auf der Oberseite wurden aktualisiert, und das 510 Drip Tip kann jederzeit ersetzt werden. Es ist auslaufsicher, bequemer und flexibler. Strahlende Ritter Spiritualität - mit PnP-X Pod erwartet Euch eine großartige Erfahrung beim Dampfen.

Die Produkte der Knight-Reihe verfügen über ein „Infinite Airflow System“, das die Anpassung jedes Luftwegs unterstützt. Darüber hinaus symbolisiert der Ritter Tapferkeit und Heldentum. Das DRAG S/X PnP-X KIT verkörpert den Heldengeist des Ritters. Es ist mit einem leistungsstarken GENE.TT-Chip ausgestattet und verfügt über eine einstellbare Leistung von 5-60/80 W. Das Produkt kann in 0,001 Sekunden gestartet werden. Die Hardware ist so leistungsfähig, dass sich jeder Ritter unbesorgt in die Schlacht stürzen kann.

Die Aufgabe des Ritters ist es, das Land und das Territorium, den Ruhm und den Glauben sowie die geliebte Prinzessin in ihrem Herzen zu beschützen. Das DRAG S/X PnP-X KIT ist mit einem eingebauten 2500-mAh-Akku bzw. einem externen 18650-Akku ausgestattet. Die Typ-C 5V/2A-Schnellladeschnittstelle versorgt jeden Ritter mit vollem Blut, damit er im Handumdrehen wieder auferstehen kann. Das DRAG S/X PnP-X KIT zu bewahren bedeutet, den Geist des Ritters zu bewahren, dessen kulturelle Bedeutung seit Tausenden von Jahren geerbt und erneuert wurde.

Das DRAG S/X PnP-X KIT wurde auf Basis des DARG S&DARG X weiterentwickelt. Das größte Highlight ist das umfassende Upgrade des Verdampfers. Zum einen hat der PnP X Pod den Metall-Zierring mit Ritter-Stil-Textur aufgewertet. Zum anderen ist das Knob-Filling auf der Oberseite, was mehr Komfort bietet. Das Anti-Leakage-Design ist kompakter, und das 510 Drip Tip kann jederzeit ersetzt werden. Kurz gesagt, das Upgrade von DRAG S/X PnP-X KIT ist voll umfassend, und die Anschaffung lohnt sich. Darüber hinaus kann ein Dampfer, der das Erscheinungsbild von Rittern mag, dieses Vorzeigeprodukt, das „den Geist der Ritterlichkeit“ aufblitzen lässt, nicht verpassen. Lasst uns gemeinsam der Ehre der Ritter Tribut zollen!

Die Positionierung des DRAG S/X PnP-X KIT und des DARG S/X PRO ist unterschiedlich. DARG S/X PRO ist ein Top-Produkt für professionelle Dampfer, die eine höhere Leistung und größere Wolke erleben wollen.

VOOPOO wurde 2017 gegründet und ist innerhalb kurzer Zeit rasch gewachsen und verkauft nun weltweit. VOOPOO ist ein Hightech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Markenbetrieb integriert. Es hat vier Flaggschiff-Produktserien: DRAG, VINCI, ARGUS und V-Series. VOOPOO beschäftigt weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter und ist in mehr als 70 Ländern und Regionen in Nordamerika, Europa und Asien vertreten.

WARNUNG: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.voopoo.com/, und folgen Sie uns auf IG, Facebook und TikTok.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211202005698/de/

Medien: Tingkai Xu

Titel: Senior PR Manager:

Telefonnummer: 15957944779