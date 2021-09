Eigentümerverband - 2,3 Mio weniger Mietwohnungen bei Links-Bündnis

Berlin (Reuters) - Eine linksgerichtete Regierung nach der Bundestagswahl würde nach Einschätzung des Eigentümerverbands Haus & Grund massive Auswirkungen auf den Mietwohnungsmarkt haben.

Der Bestand dürfte im Falle einer rot-grün-roten Regierung in den nächsten drei bis vier Jahren um 15 Prozent schrumpfen, das wären 2,3 Millionen weniger zur Verfügung stehende Wohnungen, sagte Verbandspräsident Kai Warnecke am Donnerstag. In etwa die Hälfte davon werde relativ schnell abgezogen.

Warnecke ergänzte, die bisherigen Erfahrungen mit Mietpreisbremsen oder dem mittlerweile gekippten Mietendeckel in Berlin zeigten bereits Verwerfungen. Eigentümer würden dann öfter ihre Immobilie selbst nutzen. Bei der Auswertung von Immobilienportalen in Berlin habe sich gezeigt, dass es wegen des Mietendeckels deutlich mehr Verkäufe gegeben habe und weniger Mietwohnungen im Angebot. Vermieten lohne sich oft nicht mehr. Käufer seien in der Regel Investoren oder Selbstnutzer.

Eine Sprecherin des Mieterbundes widersprach. "Sowohl ein Mietenstopp als auch die Mietpreisbremse sollen beziehungsweise nehmen den Neubau ausdrücklich aus, ein Investitionshemmnis besteht also nicht." Der Mietmarkt sei aus den Fugen geraten. Regulierungen seien daher notwendig, um Mieter zu schützen.

Haus & Grund setzt sich wie viele Immobilienexperten dafür ein, deutlich mehr Wohnungen zu bauen. Nur so könne der starke Anstieg bei Preisen und Mieten gedämpft werden. Dafür spricht sich auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz aus, der in Umfragen momentan die besten Chancen hat, die nächste Regierung anzuführen. Ein Bündnis mit den Linken hat er nicht explizit ausgeschlossen, aber klare Vorgaben dafür gemacht, so dass diese Option bei Sozialdemokraten und Grünen nicht als wahrscheinlich angesehen wird. Warnecke sagte, Scholz werde nach der Wahl die nächste Regierung nicht alleine verhandeln. Seine Partei teile die Klarheit von Scholz nicht.