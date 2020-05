Eigner geben grünes Licht für vorübergehende Schließung des Flughafens Tegel

Berlin (Reuters) - Der Berliner Airport Tegel kann wegen des brachliegenden Flugbetriebs ab dem 15. Juni vorübergehend schließen.

Die Eigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund gaben in einer Gesellschafterversammlung am Mittwoch dafür grünes Licht, wie eine Sprecherin von Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz sagte. Der Flughafenbetreiber FBB plant eine Schließung des innerstädtischen Airports für etwa zwei Monate und will den fast zum Stillstand gekommenen Flugbetrieb der Hauptstadtregion dann ausschließlich über Schönefeld abwickeln. Dadurch soll vor allem Geld gespart werden - rund 200.000 Euro täglich.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat zuletzt aber nicht ausgeschlossen, dass Tegel womöglich gar nicht mehr wieder öffnet. Denn der neue Großflughafen BER soll nach jahrelanger Verzögerung am 31. Oktober ans Netz gehen. Im Zuge dessen soll Tegel geschlossen werden.