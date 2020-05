Eigner plädieren für vorübergehende Schließung des Flughafens Tegel

Berlin (Reuters) - Der Berliner Airport Tegel kann wegen des brachliegenden Flugbetriebs ab dem 15. Juni vorübergehend schließen.

Die Eigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund gaben in einer Gesellschafterversammlung am Mittwoch dafür einstimmig grünes Licht, wie die Flughafengesellschaft FBB mitteilte. Laut Planung soll der Airport für etwa zwei Monate geschlossen werden und der fast zum Stillstand gekommene Flugbetrieb der Hauptstadtregion dann einzig über Schönefeld abwickelt werden. Aber ob der vor allem bei Westberlinern beliebte Airport nun überhaupt schließt, hängt vom weiteren Flugverkehr ab. Sollte Tegel seine Pforten dann zeitweise dichtmachen, steht in den Sternen, ob er je wieder aufmacht. Denn der neue Großflughafen BER soll nach jahrelanger Verzögerung am 31. Oktober an den Start gehen.

Im April war die Zahl der Passagiere in Tegel und Schönefeld insgesamt um 99 Prozent zum Vorjahresmonat eingebrochen. Durch eine zeitweise Schließung von Tegel soll nun vor allem Geld gespart werden - rund 200.000 Euro täglich. Der Bund hatte sich zuletzt noch skeptisch zu einer Schließung gezeigt. Nun kann der innerstädtische Airport aber vom Netz gehen, wenn die "Nutzerinteressen des Bundes am Regierungsflugbetrieb gewahrt sind", hieß es. "Wir begrüßen die Bereitschaft des Bundes den Regierungsflugbetrieb zeitnah in Schönefeld aufzunehmen", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup und sprach von einem klaren Bekenntnis des Bundes zum Großflughafen BER. Dieser werde Ende Oktober den Betrieb aufnehmen. Im Zuge dessen soll Tegel ohnehin geschlossen werden.