Ein außergewöhnliches Konzert bei Kerzenschein mitten in der Wüste an der als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannten exklusiven Ausgrabungsstätte Hegra

Nächstes Sonderkonzert am 31. Dezember 2021

Mitten in der Wüste wird ein neues magisches Erlebnis stattfinden. Das Candlelight Concert ist eine besonders stimmungsvolle musikalische Darbietung, die an der als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannten Ausgrabungsstätte Hegra (Al-Ula, Saudi-Arabien) präsentiert wird,welche für ihre mehr als hundert in den Fels gehauenen Monumentalgräber berühmt ist.

Hegra Candlelight Classic ph.Emad Alhusayni Balich Wonder Studio

Die Ausgrabungsstätte, die von der Stadt Al-Ula nur 22 Minuten entfernt liegt, wurde bisher noch nie für Konzerte in einem solch intimen Rahmen genutzt.

Das erste Konzert, das am 24.Dezember 2021 stattfand, sowie das nächste, das am 31.Dezember 2021 gegeben wird, sind eine Produktion von Balich Wonder Studio, der Unternehmensgruppe für Live-Entertainment, die bei der Veranstaltung und Produktion von großen Feierlichkeiten, Events und Shows, Marken- und Landschaftserlebnisveranstaltungen weltweit führend ist.

Die Zuschauer werden Zeugen eines besonders emotionalen Erlebnisses, wenn sie dem stimmungsvollen Repertoire lauschen, das vom Stefan-Lombard-Ensemble (Piano, Violine, Cello und Oud) live aufgeführt wird. Der berühmte südafrikanische Musikdirektor hat eine Suite (eine Sammlung kurzer Musikstücke) geschaffen, die von klassischen Kompositionen bis hin zu zeitgenössischen und arabischen Stücken, Filmmusik und einer neuen Interpretation von Popmusik reicht.

Mehr als 500 Hightech-Kerzen bilden den magischen Rahmen für die musikalischen Darbietungen: Sie sind von Hand geformt und liefern spektakuläre grafische Muster, welche die speziellen Momente auf besonders emotionale Weise hervorheben, fügen sie sich doch harmonisch in die Formen der Ausgrabungsstätte ein. So entsteht ein neues Wahrzeichen, das die Impulse aus der Vergangenheit mit der Dynamik der Gegenwart vereint.

Bei den Veranstaltungen kommen modernste Technologien zum Einsatz. Die Kerzen leuchten dank ihrer verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten die ganze Nacht hindurch und tauchen die Umgebung in ein sehr angenehmes Licht, wenngleich sie ohne zu brennen oder zu schmelzen die vierfache Helligkeit einer herkömmlichen Kerze erreichen können:Die spezielle Farbkombination liefert dieselbe Wärme wie eine echte Kerze. Zudem flackern die Kerzen dank des innovativen Algorithmus so wie echte Kerzen auf ganz unterschiedliche Weise.

Diese beiden Sonderveranstaltungen sind exklusive Anlässe im Rahmen der eindrucksvollen Saison der „AlUla Moments“, die speziell für „Winter At Tantora“ entwickelt wurde. Die gesamte Saison hindurch stehen hochkarätige Kultur-, Musik-, Wellness- und Kunstevents sowie hochkarätige Konzerte, abenteuerliche Aktivitäten und faszinierende Kulturveranstaltungen auf dem Programm. BWS-KSA, die saudi-arabische Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Balich Wonder Studio, wurde von der Königlichen Kommission für Al-Ula mit der Durchführung zahlreicher Veranstaltungen während der gesamten Saison beauftragt, die Ende März beginnt.

Der Ort Al-Jadidah und seine Umgebung haben sich zu einem exklusiven Treffpunkt entwickelt, der sich in mehrere Zentren untergliedert, an denen sich verschiedene Kulturen aus aller Welt, Wanderkünstler und die besten Zirkusartisten im Geiste der Nomadenkultur und der traditionellen saudi-arabischen Gastfreundschaft vermischen. Mit alledem wird das Ziel verfolgt, ein möglichst breites Publikum anzusprechen und einzubeziehen.

