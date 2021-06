Ein Börsencrash steht bevor: 5 überzeugende Aktien, die man dann kaufen kann

Es ist vielleicht das Letzte, was du hören willst, aber es ist die Wahrheit: Ein Crash an der Börse ist unvermeidlich.

Seit dem Tiefpunkt am 23. März 2020 haben die Investoren eine historisch starke Erholungsrallye erlebt - der weithin beachtete S&P 500 hat beeindruckende 90 % zugelegt. Aber sowohl die Geschichte als auch die Kennzahlen der Bewertung deuten eindeutig darauf hin, dass der Börse ein großer Einbruch bevorsteht.

Es ist ziemlich klar, dass Ärger bevorsteht

Zum Beispiel gab es in jedem der vorherigen acht Bärenmärkte vor dem Coronavirus-Crash (d. h. zurückgehend bis 1960) ein oder zwei zweistellige prozentuale Rückgänge innerhalb der drei Jahre nach einem Tiefpunkt. Obwohl Bullenmärkte dazu neigen, Jahre zu dauern, sind Erholungen von einem Bärenmarkt nie so glatt. Wir sind fast 15 Monate über den Tiefpunkt des Bärenmarktes im März 2020 im S&P 500 hinaus und haben noch nichts gesehen, was einer zweistelligen Korrektur nahekommt.

Hinzu kommt, dass die Daten des Marktanalyseunternehmens Yardeni Research zeigen, dass es in den letzten 71 Jahren 38 zweistellige Rückgänge im S&P 500 gegeben hat. Das bedeutet, dass es im Durchschnitt alle 1,87 Jahre zu einem Crash oder einer Korrektur kommt. Obwohl sich der Markt nicht an Durchschnittswerte hält, gibt er doch ein allgemeines Gefühl dafür, wann man diese Probleme erwarten kann.

Auf einer Bewertungsbasis ist das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 ein Wink mit dem Zaunpfahl. Das Shiller KGV des S&P 500 - ein Maß für die inflationsbereinigten Gewinne der letzten zehn Jahre - hat Anfang letzter Woche fast 38 erreicht. Das ist mehr als das Doppelte seines 151-Jahres-Durchschnitts und der höchste Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Die letzten vier Male, als das Shiller KGV während einer Hausse über 30 lag und sich dort positionierte, fiel der Index anschließend um mindestens 20 %.

Mach dir nichts vor - ein Crash an der Börse wird kommen.

Jeder Crash oder jede Korrektur ist eine Chance für geduldige Investoren, Geld zu verdienen

Ein Crash ist jedoch kein Grund, sich zu ducken und in Deckung zu gehen. Während die Geschichte uns Probleme signalisieren kann, sagt sie uns auch, dass jeder zweistellige Rückgang eine Kaufgelegenheit gewesen ist. Letztendlich wird jeder große Rückgang der großen Indizes durch eine Hausse beendet. Wenn es zum nächsten Crash kommt, kann man die folgenden fünf Aktien mit hoher Überzeugungskraft getrost mit der Hand kaufen.

Cybersecurity wird als einer der sichersten zweistelligen Wachstumstrends dieses Jahrzehnts prognostiziert. Unabhängig von der Größe des Unternehmens oder dem Zustand der US-amerikanischen/globalen Wirtschaft ist der Schutz von Unternehmens- und Verbraucherdaten von größter Bedeutung. Das bedeutet, dass die cloudbasierte Cybersicherheitsaktie CrowdStrike Holdings in jeder Umgebung gedeihen kann.

Der Erfolg von CrowdStrike beruht auf der cloudbasierten Sicherheitsplattform Falcon. Da sie in der Cloud ist und auf künstlicher Intelligenz basiert, wird sie immer besser darin, Bedrohungen zu identifizieren und darauf zu reagieren. Derzeit werden wöchentlich 6 Billionen Ereignisse überwacht und der Schutz der Daten ist weitaus kosteneffizienter als bei Vor-Ort-Lösungen.

Ein Blick in die Gewinn- und Verlustrechnungen des Unternehmens zeigt deutlich, dass Unternehmen die Cybersecurity-Plattform von CrowdStrike bevorzugen. CrowdStrike konnte 98 % seiner Kunden halten, hat in den letzten zwölf Quartalen im Jahresvergleich 23 bis 47 % mehr für bestehende Kunden ausgegeben und berichtete kürzlich, dass 64 % seiner Kunden mindestens vier Cloud-Modul-Abonnements gekauft haben. Die Skalierung mit seinen Kunden ist CrowdStrikes Eintrittskarte zu einer groß angelegten Cashflow-Expansion.

Markenunternehmen können geduldigen Investoren ein Vermögen einbringen und der Social-Media-Riese Facebook ist das perfekte Beispiel dafür.

Als sich der Vorhang im März schloss, zählte Facebook 2,85 Milliarden monatlich aktive Nutzer (MAU), die seine namensgebende Seite besuchten, und weitere 600 Millionen MAUs, die WhatsApp oder Instagram, die ebenfalls zum Unternehmen gehören, besuchten. Alles in allem entspricht dies 44 % der Weltbevölkerung, die jeden Monat mit den eigenen Seiten interagieren. Es gibt einfach keine andere Social-Media-Plattform, die Unternehmen nutzen können, um ihre Botschaft an ein breiteres (oder potenziell zielgerichtetes) Publikum zu bringen, weshalb die Macht über die Preise von Facebook so stark ist.

Aber hier ist der Knackpunkt: Facebook hat noch nicht einmal das Gaspedal durchgedrückt. Obwohl es auf dem besten Weg ist, im Jahr 2021 mehr als 100 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen zu generieren, kommen fast alle dieser Umsätze von seiner namensgebenden Seite und Instagram. WhatsApp und der Facebook Messenger, die zu den sechs meistbesuchten sozialen Websites der Welt gehören, werden bisher nicht sinnvoll monetarisiert. Außerdem befinden sich die Oculus-Virtual-Reality-Geräte des Unternehmens noch in der Anfangsphase ihres Wachstums. Es genügt zu sagen, dass Facebook reichlich Potenzial bietet, wenn seine anderen operativen Segmente monetarisiert werden und reifen.

Eine weitere überzeugende Aktie, die man beim nächsten Crash oder einer steilen Korrektur unbedingt kaufen sollte, ist die Aktie des Stromversorgers NextEra Energy.

Habe ich dich eingeschläfert, als ich „Stromversorgeraktie“ sagte? Stromversorger sind traditionell für ihre marktbeherrschenden Dividendenrenditen und anhaltend niedrigen Wachstumsraten bekannt. Aber das beschreibt NextEra Energy nicht. NextEra hat aggressiv in Projekte für erneuerbare Energien investiert und ist landesweit führend bei Solar- und Windkapazitäten. Als Ergebnis dieser Investitionen sind die Stromerzeugungskosten gesunken und die jährliche Wachstumsrate liegt seit mehr als einem Jahrzehnt konstant im hohen einstelligen Bereich. Es tut auch nicht weh, dass NextEra bei jeder potenziellen Green-Energy-Gesetzgebung, die aus Washington kommen könnte, vorne mit dabei ist.

Zusätzlich zu den Wachstumsraten, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen, profitiert NextEra immer noch von der Berechenbarkeit der Energienachfrage. Zum Beispiel benötigen die regulierten Versorger (d. h. diejenigen, die nicht mit erneuerbaren Energien betrieben werden) die Genehmigung der staatlichen Versorgungskommissionen, bevor Preiserhöhungen an die Haushalte weitergegeben werden können. Das mag wie eine Unannehmlichkeit klingen, aber es ist eigentlich eine gute Nachricht. Es bedeutet, dass NextEra nicht den potenziell volatilen Großhandelspreisen ausgesetzt ist.

Wenn der nächste Börsencrash kommt, ist der Zahlungsabwicklungskönig Visa ein gewinnbringendes Unternehmen, das man getrost kaufen kann. Es ist auch ein weiteres Markenunternehmen, das seinen Aktionären immer noch ein Vermögen bescheren kann.

In die Wachstumsstory von Visa zu investieren ist ein einfaches Zahlenspiel. Visa steigert seine Einnahmen und Gewinne, wenn Verbraucher und Unternehmen mehr ausgeben. Das passiert, wenn die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft expandieren. Obwohl Kontraktionen und Rezessionen ein unvermeidlicher Teil des Wirtschaftszyklus sind, sind sie in der Regel nur von kurzer Dauer. In der Zwischenzeit werden Perioden der wirtschaftlichen Expansion fast immer in Jahren gemessen. Der Kauf in Visa während dieser kurzlebigen Crashs oder Korrekturen sollte es langfristigen Investoren ermöglichen, durch dieses Zahlenspiel großzügig belohnt zu werden.

Die andere interessante Sache an Visa ist, dass es sich davor gedrückt hat, ein Kreditgeber zu werden. Du würdest denken, dass Visa viel Geld aus Zinseinnahmen und Gebühren generieren könnte, wenn es während dieser lang anhaltenden Expansionsphasen Kredite vergibt. Aber die Kreditvergabe würde Visa auch den Kreditausfällen aussetzen, die in Rezessionen entstehen. Nur als Zahlungsabwickler zu agieren, bedeutet, dass man keine Barmittel zur Seite legen muss, um Zahlungsausfälle abzudecken. Das ist der Grund, warum sich Visa nach einer Rezession so viel schneller erholt als die meisten Aktien aus dem Finanzsektor.

Amazon

Zu guter Letzt (und wer hätte das nicht kommen sehen?) sollten Investoren jeden Rabatt nehmen, den sie während eines Crashs auf den E-Commerce-Riesen Amazon bekommen können.

Amazons Onlinemarktplatz hat sich seit weit mehr als einem Jahrzehnt als praktisch unaufhaltsam erwiesen. Ein Bericht von eMarketer vom April 2021 bezifferte den Anteil des Unternehmens an den Onlineumsätzen in den USA auf 40,4 %. Das ist mehr als das Fünffache des nächstgrößeren Konkurrenten und festigt Amazon als die erste Adresse für Onlineshopping in den USA.

Du fragst dich, was mit den lästigen niedrigen Margen im Einzelhandel ist? Amazon hat weltweit mehr als 200 Millionen Menschen für eine Prime-Mitgliedschaft begeistern können. Die Gebühren, die von Prime-Mitgliedern eingenommen werden, helfen dabei, einen Teil der schwachen Margen des Unternehmens im Einzelhandel auszugleichen. Prime-Mitglieder sind dem Amazon-Ökosystem extrem treu und geben auch weit mehr aus als Nicht-Mitglieder.

Aber es ist Amazons Cloud-Infrastruktur-Segment, das die Brötchen verdient. Amazon Web Services (AWS) erwirtschaftet etwa ein Achtel des Gesamtumsatzes des Unternehmens, macht aber weit über die Hälfte der operativen Einnahmen aus. Da die Cloudmargen besser sind als die Margen im Einzelhandel und in der Werbung, ist AWS der Schlüssel des Unternehmens zu einem explosiven Cashflow-Wachstum in diesem Jahrzehnt.

Der Artikel Ein Börsencrash steht bevor: 5 überzeugende Aktien, die man dann kaufen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 19.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt Aktien von Amazon und Facebook. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, CrowdStrike Holdings, Inc, Facebook und Visa. The Motley Fool empfiehlt NextEra Energy und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon und short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon.

