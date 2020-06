Ein Investitionsgeheimnis, mit dem man eine Million verdienen und früh in Rente gehen kann

Wenn du in den FTSE 100 investierst, hast du die Möglichkeit, eine beträchtliche Summe Geld zu verdienen. Jedes Jahr lese ich von einigen, die zur richtigen Zeit in eine wachstumsstarke Aktie investieren, die dann in die Höhe schießt. Ich lese aber auch von denen, die ihre Ersparnisse in eine Aktie stecken, nur damit sich ihr Wert halbiert. Viel von diesem Stress über mögliche Verluste kann man vermeiden, wenn man meiner wichtigsten Anlagephilosophie folgt. Ich nenne es ein Investitionsgeheimnis, da du überrascht wärst, wie viele Leute es nicht kennen oder ihm nicht folgen!

Das Geheimnis wird gelüftet

Für erfahrene Investoren wird der Begriff Zinseszinseffekt ein geläufiger Begriff sein. Aber viele Anfänger werden noch nie davon gehört haben. Die Prämisse ist, dass je länger man eine Investition hält und die Gewinne reinvestiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man eine höhere Rendite als zuvor erzielt.

Nehmen wir ein Beispiel. Du investierst £1.000 in eine Dividendenaktie. Wenn wir davon ausgehen, dass du konstant eine Dividendenrendite von 5 % pro Jahr erhältst, dann beachte, was mit der Zeit passiert. Nach einem Jahr beträgt deine prozentuale Rendite 5 %. Wenn du die Aktie aber 10 Jahre lang hältst, dann profitierst du vom Zinseszinseffekt. Die Dividende, die du erhältst, kannst du jedes Jahr wieder in die Aktie investieren. Von der Formel her würde die Rendite £1.000 x (1.05)^10 betragen. Nimm deinen ursprünglichen Investitionsbetrag und multipliziere ihn mit 1,05 (5 % Dividendenrendite), was wiederum hoch 10 ist (das entspricht 10 Jahren Zinseszinseffekt). Das Ergebnis sind £1,628.90.

Vergleiche dies, wenn du nur kurzfristig investiert hättest. Wenn du einmal eine Dividende erhalten hättest, die Aktien verkauft und auf eine neue Gelegenheit gewartet hättest, gäbe es keinen Zinseszinseffekt! Du würdest im besten Fall 50 % Gewinn im Laufe von 10 Jahren erhalten, statt der oben gezeigten 62,8 %.

Der Zinseszinseffekt kann auch ohne Dividende funktionieren. Wenn du in eine Aktie investierst, deren Aktienkurs um 10 % pro Jahr steigt, wirkt dies auch als Zinseszinseffekt-Gewinn in Bezug zu deiner Anfangsinvestition.

Warum der Zinseszinseffekt so effektiv ist

Ja, es kann vorteilhaft sein, sehr aktiv und häufig zu kaufen und zu verkaufen. Vielleicht konntest du einen Teil des Marktcrashs in diesem Jahr vermeiden, wenn du deine Aktien Anfang März verkauft und ein paar Monate später auf den niedrigen Niveaus zurückgekauft hast. Aber ein solches Timing des Marktes ist außergewöhnlich schwierig und häufige Handelskosten können sich schnell summieren.

Wenn du also eine Million verdienen und dich vorzeitig zur Ruhe setzen willst, musst du deinen Investitionen erlauben, sich im Laufe der Zeit aufzubauen, und darfst keine kurzfristigen (oft voreiligen) Entscheidungen treffen. Der Zinseszinseffekt belohnt dich für deine Geduld und das langfristige Halten von Aktien. Dies wird sowohl durch die erhaltenen Dividenden als auch durch den Kursanstieg der Aktien im Laufe der Zeit belohnt.

Wenn du dies im Laufe von ein oder zwei Jahrzehnten tust, dann kannst du ernsthaft damit rechnen, größere Gewinne zu erzielen und das Endziel eines vorzeitigen Ruhestands zu erreichen. Das Ziel ist also, so schnell wie möglich mit dem Aufbau zu beginnen. Dann lass einfach den Zinseszinseffekt-Effekt beginnen!

