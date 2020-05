Ein Skandal befleckt eine der wichtigsten Führungskräfte von Alibaba

Alibaba hat kürzlich seinen E-Commerce-Chef Jiang Fan vom Senior-Vizepräsidenten zum Vizepräsidenten degradiert, seine Boni aus dem letzten Jahr zurückgenommen und ihn aus einer Gruppe von 38 “Partnern” entfernt, die die Vorstandsmitglieder nominieren.

Jiang, der früher als potenzieller Nachfolger von CEO Daniel Zhang galt, wurde Berichten zufolge wegen einer angeblichen Affäre mit der Social-Media-Influencerin Zhang Dayi diszipliniert. Zhang ist auch Chief Marketing Officer der Ruhnn Holding, einem von Alibaba unterstützten Unternehmen, das mit Influencern in den sozialen Medien arbeitet, um Produkte online zu verkaufen.

Der Skandal begann, nachdem Jiangs Frau Jiang Zhang in einem öffentlichen Beitrag auf Weibo gewarnt hatte, sich von ihrem Mann fernzuhalten. Die Anschuldigung löste Gerüchte über unangemessenes Verhalten aus, darunter die Behauptung, Zhang habe Alibaba dahingehend beeinflusst, sich 2016 an Ruhnn zu beteiligen, und Händler, die mit Ruhnn in Verbindung stehen, hätten bevorzugte Listen auf den Marktplätzen von Alibaba erhalten.

Alibaba gab daraufhin ein internes Memo heraus, in dem man erklärte, die Investition in Ruhnn habe “nichts mit Jiang Fan zu tun”, und dass die Alibaba-Shops von Ruhnn nicht von Jiangs Einfluss profitiert hätten. Alibaba warf Jiang jedoch auch “unangemessenes” Verhalten vor und erklärte, dass die Krise den Ruf von Alibaba geschädigt habe - was für das Kerngeschäft Probleme mit sich bringen könnte.

Weiteres Problem für das E-Commerce-Geschäft von Alibaba

Die Einnahmen aus dem Kerngeschäft von Alibaba stiegen im letzten Quartal um 38 % jährlich und machten 88 % des Umsatzes aus. Es ist das einzige profitable Geschäft und diese Gewinne subventionieren das Wachstum seiner unprofitablen Cloud-, Digitalmedien- und Innovationssparten. Die chinesischen Einzelhandelsmärkte, darunter Taobao und Tmall, steigerten ihre jährlichen aktiven Kunden im Jahresvergleich um 3 % auf 711 Millionen, während die Zahl der monatlichen aktiven Nutzer um 5 % auf 824 Millionen zunahm.

Alibaba ist jedoch auch zunehmend von Unternehmen mit niedrigeren Gewinnspannen abhängig geworden - einschließlich seiner stationären Einzelhandelsfilialen, seiner grenzüberschreitenden und direkten Verkaufsplattformen und seiner Beteiligung am Logistiknetzwerk Cainiao -, um seine Handelseinnahmen zu steigern. Infolgedessen ging die bereinigte EBITA-Marge des Segments im letzten Quartal von 45 % auf 41 % im Jahresvergleich zurück.

Das Unternehmen warnte auch davor, dass der Handelsumsatz im vierten Quartal, das die vollen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Abriegelungen in China umfasste, wahrscheinlich zurückgehen würde. Dieser Ausblick war enttäuschend, da der Rivale JD.com - der seine eigenen Lagerbestände hat und Aufträge mit seinem eigenen Logistiknetzwerk ausführt - für das Vergleichsquartal ein Umsatzwachstum von “mindestens 10 %” erwartete.

Im vergangenen April setzte sich Jiang das Ziel, das GMV (Bruttowarenvolumen) von Tmall innerhalb von drei Jahren zu verdoppeln. Das ist ein hochgestecktes Ziel, da das GMV von Tmall im letzten Quartal jährlich nur um 24 % gestiegen ist und sich in dem Maße verlangsamen könnte, wie die Verbraucherausgaben mit der allgemeinen Wirtschaft nachlassen.

In der Zwischenzeit könnten JD und Pinduoduo immer noch Käufer von Taobao und Tmall wegziehen. Das Wachstum von Pinduoduo, das einkommensschwächere Käufer mit Großeinkäufen anspricht, zwang Alibaba insbesondere dazu, Händler zu bestrafen, die ihre Waren auf beiden Plattformen anbieten, aber diese drakonischen Schachzüge könnten kartellrechtliche Untersuchungen auslösen.

Kurz gesagt, Alibaba bleibt der Platzhirsch auf Chinas E-Commerce-Markt, aber der Gegenwind wird immer stärker. Daher ist das Letzte, was Alibabas Handelsgeschäft braucht, ein persönlicher Skandal und Gerüchte über fragwürdige Geschäfte.

Alibabas überstandene Skandale

Jiang Fan wird weiterhin für die Alibaba-Vorzeigegeschäfte Taobao und Tmall-Marktplätze verantwortlich sein, aber seine Chancen, Zhang schließlich als CEO abzulösen, sind gerade viel geringer geworden. Dennoch war Jiangs Strafe relativ gering, und der eigentliche Skandal verblasst im Vergleich zu den anderen Verfehlungen von Alibaba in der Vergangenheit.

Alibabas größte Katastrophe war ein Betrugsskandal im Jahr 2011, bei dem etwa 100 Verkäufer auf dem Business-to-Business-Marktplatz Alibaba.com wissentlich betrügerischen Verkäufern erlaubten, Online-Shops einzurichten. Dieser Skandal führte zum Rücktritt des CEO und COO von Alibaba.com.

Alibaba erklärte sich auch bereit, eine Abfindung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil es versäumt hatte, ein Treffen mit chinesischen Aufsichtsbehörden bezüglich gefälschter Waren vor seinem Börsengang im Jahr 2014 offenzulegen. Darüber hinaus wurde Alibabas Taobao wiederholt (neben Pinduoduo) als “berüchtigter” Marktplatz für gefälschte Waren auf der jährlichen schwarzen Handelsliste des US-Handelsbeauftragten aufgeführt. Alibaba hat all diese Skandale überstanden, so dass es wahrscheinlich auch die Degradierung von Jiang Fan überleben wird.

Unterm Strich

Jiang Fans Degradierung ist ein blaues Auge für das Kerngeschäft von Alibaba, aber sie wird das Kerngeschäft wahrscheinlich nicht zum Entgleisen bringen, solange keine vernichtenden Beweise für unangemessene Verbindungen zwischen Alibaba und Ruhnn auftauchen.

Alibaba braucht auch noch eindeutig Jiang - der 2013 zu Alibaba kam und Alibabas Marktplätze weg von Desktop-Plattformen hin zu mobilen Geräten lenkte -, um die Offensive gegen JD und Pinduoduo anzuführen. Aber wenn sich der Skandal verschlimmern sollte und Fan zum Rücktritt zwingt, könnte Alibaba Schwierigkeiten haben, Ersatz zu finden - und dieses Vakuum könnte dem chinesischen Einzelhandels- und Technikgiganten langfristig ernsthafte Probleme bereiten.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 30.04.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

