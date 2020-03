Ein weiterer erfolgreicher Exit für Praesidian Capital Europe – PlanetHome Group

Praesidian Capital Europe („Praesidian“), ein führender Anbieter von Wachstumskapital im Vereinigten Königreich, Deutschland und Nordeuropa, gab heute den erfolgreichen Ausstieg aus seiner Beteiligung an der PlanetHome Group („PlanetHome“) bekannt, einem führenden Immobilien- und Hypothekenvermittlungsunternehmen mit Sitz in München, das in Deutschland und Österreich tätig ist. Praesidian unterstützte die ursprüngliche Ausgliederung von PlanetHome durch AP Capital Investments von der früheren Muttergesellschaft UniCredit Bank, einem großen paneuropäischen Finanzinstitut.

Serkan Dede, Investment Director von Praesidian, der die ursprüngliche Transaktion im Jahr 2015 durchgeführt hat, sagte: „Wir sind mit unserer Investition in PlanetHome sehr zufrieden, da wir seit der ursprünglichen Übernahme eng mit den Eigentümern zusammengearbeitet und 2016 weitere Folgefinanzierungen bereitgestellt haben.“

Osman Unsal, Mitbegründer von AP Capital Investments, kommentierte: „Praesidian ist seit der ersten komplexen Transaktion ein zuverlässiger und flexibler Partner gewesen.“

„Unsere enge Partnerschaft mit Praesidian hat es uns von Anfang an ermöglicht, ein marktführendes Unternehmen in Deutschland und Österreich aufzubauen“, fügte Bulend Corbacioglu, Mitbegründer von AP Capital Investments, hinzu.

Jason Drattell, Gründer und Managing Partner von Praesidian, sagte: „Wir freuen uns, PlanetHome in den letzten fünf Jahren unterstützt zu haben, und sind begeistert von dem Wert, den diese Investition für unsere Investoren geschaffen hat.“

Praesidian investiert weiterhin aktiv Kapital in Unternehmen im Vereinigten Königreich, Deutschland und Nordeuropa, mit einer starken Pipeline neuer Investitionsmöglichkeiten.

Über die PlanetHome Group

PlanetHome wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. PlanetHome ist ein führender Anbieter von Immobilien- und Hypothekenvermittlungsdienstleistungen in Deutschland und Österreich. Die Gruppe beschäftigt über 500 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: www.planethome.de.

Über Praesidian Capital Europe

Praesidian Capital Europe ist eine innovative private Investmentgesellschaft, die sich darauf konzentriert, maßgeschneiderte, flexible Kapitallösungen für kleinere mittelständische Unternehmen in Großbritannien und Deutschland sowie für ausgewählte nordeuropäische Firmen bereitzustellen. Das 2014 gegründete und in London ansässige Team investiert in private kleine und mittelständische Unternehmen, oft in Verbindung mit Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen oder Refinanzierungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.praesidian.com.

