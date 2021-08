Eine Aktie, die sich verhundertfacht? 3 Faktoren!

Eine Aktie, die sich verhundertfacht, kann alles verändern. Natürlich die Performance deines Depots. Mit einer solchen Rendite kannst du eine Menge Verlierer garantiert ausgleichen. Aber es ist eben nicht nur das, sondern auch dein ganzes Leben.

Wenn sich eine Aktie verhundertfacht, bedeutet das im Endeffekt, dass aus 1.000 investierten Euro 100.000 Euro würden. Oder aus 10.000 Euro eine Million. Wir erkennen daher ziemlich schnell, wie lebensverändernd eine solche Investition sein kann.

Leider wachsen solche Chancen natürlich nicht auf Bäumen. Riskieren wir daher einen Blick darauf, wie man eine Aktie, die sich verhundertfacht, identifizieren könnte. Es gibt ein paar Indikatoren, die relevant sein können.

Eine Aktie, die sich verhundertfacht: Mit dem Unternehmen

Jede Aktie, die sich verhundertfacht, besitzt in der Regel eines: Ein starkes Geschäftsmodell, das innovativ ist und das Leben vieler verändern könnte. Hinter solchen Chancen steckt nicht selten eine Revolution. Sowie mit Blick auf die Investorenseite ein weitsichtiger Anleger, der das Potenzial zu erkennen vermag.

Wir können tiefer eintauchen an diese Stelle: Wenn wir beispielsweise an den E-Commerce denken, so hat er unsere Konsumwelt inzwischen nachhaltig beeinflusst. Das Streaming hingegen definiert unsere Art und Weise neu, wie wir Medien konsumieren. Aus solchen tiefgreifenden Veränderungen gehen Aktien hervor, die sich verhundertfachen können. Eine erste, wichtige Lektion.

Das Unternehmen in den Fokus zu rücken und auf das Innovationspotenzial hin zu überprüfen ist daher wichtig. Ein wenig zu träumen gehört natürlich dazu. Aber eben auch eine realitätsnahe Plausibilitätsprüfung. Natürlich eine schmale Gratwanderung. Aber, wie gesagt: Es ist auch nicht einfach, eine Aktie zu identifizieren, die sich verhundertfacht.

Kleine Chancen für größere Wahrscheinlichkeit

Eine Aktie, die sich verhundertfacht (oder es noch soll) muss jedoch auch bewertungstechnisch jede Menge Potenzial mitbringen. Natürlich ist eine Wachstumsgeschichte nicht schnell ausgereizt. Auch größere Blue Chips können sich verdoppeln, verdreifachen oder verzehnfachen. Wenn jedoch der Multiplikator 100 dein Ziel ist, solltest du im Kleinen anfangen zu suchen.

Die Marktkapitalisierung ist eine wichtige Kennzahl für mich, wenn es um potenzielle Aktien geht, die noch eine solche Performance hinlegen können. Von einer Marktkapitalisierung von unter einer Milliarde braucht es ein Wachstum bis zu 100 Mrd. US-Dollar, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn der Börsenwert hingegen bei 10 Mrd. US-Dollar liegt, müssen es eine Billion US-Dollar werden. Vielleicht erkennst du die Mathematik hinter meinen Gedanken.

Natürlich ist es wichtiger, bei einer Aktie, die sich verhundertfachen soll, auf das visionäre Unternehmen zu bauen. Nur eine kleine Marktkapitalisierung reicht nicht aus. Aber: Der Börsenwert könnte mit Blick auf das Kurspotenzial trotzdem eine wichtige Rolle spielen.

Eine Aktie, die sich verhundertfacht: Glück

Zu guter Letzt gehört auch Glück zu einer Aktie, die sich verhundertfacht. Mit dem Glück ist das leider so eine Sache, denn das können wir nur schwer beeinflussen. Möglicherweise können wir jedoch andere Weichen zu unseren Gunsten manipulieren.

Diversifikation kann beispielsweise ein Schlüssel zum Erfolg sein. Gerade, wenn du aktiv auf der Suche nach solchen kleinen, risikoreicheren Aktien bist, erhöht ein Depot mit zehn, 20 oder 30 solcher Chancen womöglich deine Trefferquote. Aber auch das ist nicht alles: Du kannst dir nämlich erlauben, stärker ins Risiko zu gehen. Die Gewinner-Aktien bezahlen schließlich für deine Verlierer.

Trotzdem braucht es Glück, eine Aktie zu finden, die sich verhundertfacht. Gerade eine solche Performance sieht man einem Unternehmen in einem kleinen Stadium eher begrenzt an. Im Laufe von Jahren und Jahrzehnten kommen häufig auch andere Aspekte dazu, die man zunächst nicht kommen sah, die die Wachstumsgeschichte jedoch beeinflussen.

Der Artikel Eine Aktie, die sich verhundertfacht? 3 Faktoren! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images