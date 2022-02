Eine Aktie kaufen oder nicht? So triffst du ab jetzt bessere Entscheidungen!

Eine Aktie kaufen oder nicht und insgesamt bessere Investitionsentscheidungen treffen. Es gibt eine Menge, was uns manchmal davon abhält. Häufig ist es die Auswahl der Möglichkeiten, die uns behindert. Man könnte fast sagen: Weniger wäre manchmal mehr.

Wir können eine Aktie kaufen, direkt wieder verkaufen, die Gebühren sind günstig und die Investitionsmöglichkeiten scheinbar unbegrenzt. Das führt zu Flexibilität, die einem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz sehr häufig im Wege steht.

Aber es gibt einen Weg, wie man ab sofort bessere Investitionsentscheidungen treffen kann. Der Entscheidung selbst mehr Gewicht zu geben ist für mich ein bedeutender Schlüssel. Lass uns einmal schauen, wie das funktioniert.

Aktie kaufen oder nicht: Die Entscheidung vergrößern

Die Entscheidung, ob man eine Aktie kaufen soll oder nicht, unnötig zu verkomplizieren ist dabei eigentlich nicht mein Anspruch. Aber trotzdem ist es manchmal wichtig, dass man eine Auswahl trifft, die mehr bindet. Mit Discount- und Neo-Brokern lohnt es sich teilweise auch kleinere dreistellige Eurobeträge in einzelne Aktien zu investieren und damit der Investitionsentscheidung den Wert zu nehmen. Genau das ist für mich jedoch kontraproduktiv.

Um bessere Investitionsentscheidungen zu treffen gehe ich daher mittlerweile dazu über, den Wert einer jeden Investition zu erhöhen. Anstatt auch teilweise kleinere Experimente mit mittleren, dreistelligen Eurobeträgen einzugehen, investiere ich nur noch, wenn ich bereit bin, einen solchen Betrag zu investieren, der für mein Portfolio noch relevant ist. Mindestens 1.500 Euro sind bei mir jetzt beispielsweise die Regel. Aber auch dieser Wert wird sich mit der Größe meines Portfolios noch verändern.

Im Endeffekt gebe ich der Frage, eine Aktie zu kaufen oder nicht, daher mehr Gewicht. Ganz oder gar nicht ist in gewisser Weise das Credo, das meine Entscheidungen bestimmt. Halbe Positionen, kleinere Wetten und Kompromisse blende ich komplett aus. Dadurch nehme ich mir in gewisser Weise die Vorzüge, die die derzeitige Börsen- und Broker-Welt hervorgebracht hat. Ich konzentriere mich im Gegensatz darauf, was wirklich entscheidend ist: Wenige Investition und das klassische Buy-and-Hold-Investieren.

Worauf liegt dein Fokus?

Entscheidungen für oder gegen das Kaufen einer Aktie sind wichtig. Zu viele Entscheidungen und konsequentes Investieren ist jedoch häufig hinderlich. Das Investieren kleiner Positionen verändert den Fokus zum Nachteil. Es wird alltäglich, dass man seine Wahl auch wieder revidieren kann.

Dem Investieren selbst mehr Gewicht zu geben und einzelne Positionsgrößen mit einem entsprechenden Volumen zu versehen, das ist mein Ansatz, um hier entgegenzuwirken. Und eben keine Kompromisse einzugehen, die ein Vielleicht darstellen.

Foto: Getty Images