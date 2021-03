Eine brandneue App aus Japan wird vorgestellt! Offizieller Start der Release-Version von Casino Station!

Verfügbar in 173 Ländern weltweit in 12 verschiedenen Sprachen!

Eve-sense Inc. ist stolz darauf, heute den offiziellen Start seiner brandneuen Smartphone (Android) App, „Casino Station – Global Ranking“, bekannt zu geben.

Casino Station Offizielle Website

https://contents.eve-sense.com/casino-station/

Informationen zur offiziellen Veröffentlichung von Casino Station

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ca_si_no.gamestation

Das ist das Tolle an Casino Station!

Wir haben eine App entwickelt, die weltweit in 173 Ländern in 12 verschiedenen Sprachen erhältlich ist und sich auf vollwertige Casino-Spiele spezialisiert hat. Sie ermöglicht den Spielern nicht nur, eine Vielzahl von realistischen Glücksspielen zu genießen, sondern auch die in der Entwicklung befindlichen Spieletitel nach Kategorien sortiert einzusehen, sodass sie spielen können, während sie gleichzeitig auf den nächsten erscheinenden Titel hinsteuern. Anfangs werden über 100 verschiedene Titel verfügbar sein, und da unser Management ständig an der Entwicklung neuer Titel arbeitet, werden die Spieler immer die neuesten Spiele spielen können. Außerdem lautet der aktuelle Ansatz für diese App „Spielen, ohne Geld auszugeben“, sodass die Spieler ihre Coins zum Spielen regulärer Spiele verwenden können.

Zur Feier des Starts der offiziellen Seite von Casino Station verschenken wir bis zu 4.000 Diamanten!

Im Rahmen unserer ersten Kampagne zum Start unserer offiziellen Seite für Casino Station haben wir zwei verschiedene Kampagnen vorbereitet, die parallel laufen werden: Anmeldungskampagne und Freundschaftswerbung-Kampagne. Wenn sie sich zum ersten Mal auf unserer Seite registrieren, erhalten alle unsere Kunden 1.000 Diamanten! Jeder, der nach der Registrierung einen Empfehlungscode für einen Freund eingibt, bekommt zusätzlich sofort 3.000 Diamanten! Da diese zwei Aktionen gleichzeitig stattfinden, können Spieler insgesamt bis zu 4.000 Diamanten verdienen, bevor sie überhaupt anfangen zu spielen! Neben der Möglichkeit, die App kostenlos zu nutzen, ist das Beste an Casino Station, dass die Spieler mehr Coins im Casino verdienen können und potenziell in der Lage sind, die Spiele im Casino dauerhaft kostenlos zu spielen, solange sie weiterhin gewinnen.

Wir hoffen, dass Sie viel Spaß mit Casino Station haben werden!

Wichtige Informationen

Casino Station ist ein Spiel.

Es bietet Spielern nicht die Möglichkeit, mit echtem Geld zu spielen oder echte Preise zu gewinnen. Es ist nicht impliziert, dass das Üben dieser Spiele in der App in Zukunft zum Erfolg beim Spielen mit echtem Geld führen wird.

Eve-sense Inc. entwickelt Planung, Produktion und Management für verschiedene Informationsdienste über das Internet.

