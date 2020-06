Eine Million durch den Börsencrash verdienen: 3 Schritte, die ich jetzt machen würde, um die besten Aktien zu kaufen

Der Börsencrash mag einige Investoren dazu veranlasst haben, sich die Frage zu stellen, ob britische Aktien langfristig die Möglichkeit bieten, eine Million zu verdienen. Immerhin handeln viele Aktienkurse weiterhin deutlich unter dem Niveau, das sie vor dem Coronavirus hatten.

Der Aktienmarkt hat jedoch eine gute Erfolgsbilanz, was die Erholung nach einem Abschwung angeht. Daher könnte der Kauf von finanziell gesunden Unternehmen mit großen Wettbewerbsvorteilen zu Discountpreisen deine Chancen verbessern, in den kommenden Jahren ein siebenstelliges Portfolio aufzubauen.

Finanzielle Stärke bei einem Marktcrash

Unternehmen mit soliden Finanzen können einen Marktcrash vielleicht besser überstehen. Sie können zum Beispiel eine moderate Verschuldung haben, die sie finanziell nicht unter Druck setzt, sollten sie eine Periode schwächerer Umsätze und Rendite erleben.

Außerdem können Unternehmen mit soliden Finanzen möglicherweise von den unsicheren Aussichten der Weltwirtschaft profitieren. Die Lockdown-Maßnahmen mögen zwar nachgelassen haben, zusammen mit der Sorge um das Coronavirus, aber Risiken wie eine zweite Welle könnten in den kommenden Monaten fortbestehen. Dies könnte zu anhaltend schwierigen Handelsbedingungen in vielen Sektoren führen, die einigen Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten bereiten.

Unternehmen mit soliden Bilanzen und starkem Cashflow könnten in der Lage sein, Marktanteile auf Kosten der schwächeren Konkurrenten zu gewinnen. Dies kann ihre langfristigen Wachstumsaussichten verbessern und deine Chancen auf eine Million erhöhen.

Ein breiter wirtschaftlicher Wettbewerbsvorteil

Die Unternehmen mit großen Wettbewerbsvorteilen sind vielleicht besser in der Lage, einen Marktcrash zu überwinden und langfristig steigende Gewinne zu verzeichnen. Ein Wettbewerbsvorteil erfordert eine subjektive Beurteilung, ist aber im Wesentlichen ein Wettbewerbsvorteil, den das Unternehmen gegenüber seinen Branchenkollegen hat.

Zum Beispiel kann ein Unternehmen niedrigere Kosten als seine Konkurrenten haben, wodurch es eine höhere Rendite erzielen kann. Oder es kann einen hohen Grad an Kundentreue genießen, der ihm eine größere Preissetzungsmacht als seine Konkurrenten verschafft.

Ein großer Wettbewerbsvorteil kann es dem Unternehmen auch ermöglichen, eine höhere Bewertung als viele seiner Branchenkollegen zu erlangen. Die Stimmung der Investoren kann positiver sein, wenn ein Unternehmen einen solchen Wettbewerbsvorteil hat, da es im Vergleich zu seinen Branchenkollegen als eine relativ risikoärmere Gelegenheit angesehen wird.

Niedrige Aktienmarktbewertungen

Obwohl sich Indizes wie der FTSE 100 und der FTSE 250 nach dem jüngsten Marktcrash stark erholt haben, handeln viele der Aktien weiterhin mit niedrigen Bewertungen im Vergleich zu ihren historischen Niveaus. Dies deutet darauf hin, dass sie große Sicherheitsmargen bieten, was langfristig zu hohen Renditen führen könnte.

Durch den Kauf von Aktien, solange sie noch billig sind, könnte es möglich sein, in größerem Umfang von der wahrscheinlichen langfristigen Erholung des Aktienmarktes zu profitieren. Im Laufe der Zeit kann dies deinem Portfolio einen erheblichen Auftrieb geben, der deine Chancen auf eine Million in den kommenden Jahren erhöht.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 17.06.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

