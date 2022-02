Eine Million, zwei, fünf oder zehn: Es gibt keine fixe Zahl für deinen frühen Ruhestand & die finanzielle Freiheit

Welche Zahl strebt man an, um die finanzielle Freiheit und einen frühen Ruhestand zu erreichen: eine Million? Oder doch eher zwei bis fünf? Vielleicht auch zehn? Ohne Zweifel dürfte sich für die meisten ein solches Stadium irgendwo dazwischen befinden.

Wobei 1 Mio. Euro vielleicht etwas wenig ist. Zehn Millionen sind hingegen schwieriger zu erreichen. Das ist das Spannungsverhältnis, indem sich dieser Kontext befindet.

Unabhängig davon können wir eines sagen: Es gibt keine fixe, allgemeingültige Zahl, wann man sich einen frühen Ruhestand und die finanzielle Freiheit leisten kann. Dieses Stadium hängt von einigen überaus relevanten Faktoren ab.

Früher Ruhestand & finanzielle Freiheit: Lebensumstände

Zunächst einmal hängt deine und meine Zahl bei der finanziellen Freiheit und einem vorzeitigen Ruhestand von unseren Lebensumständen ab. Es macht einen großen Unterschied, ob wir irgendwo in einer kleinen Stadt oder auf dem Land leben. Oder in einer Metropole wie München oder Berlin. Die Lebenshaltungskosten, alleine für das Wohnen, sind sehr verschieden.

Alleine dieser eine Kostenbetrag zeigt deutlich auf, dass es keine einheitliche Zahl geben kann bei diesem Thema. Aber es geht noch bedeutend weiter. Unsere Lebensumstände betreffen auch die Bereiche Mobilität, Alltag und Freizeit. Aber auch unsere Vorstellungen davon, was wir tun möchten. Viel reisen, Jetski fahren auf Hawaii oder einfach zu Hause einen guten, komfortablen Alltag verbringen? Zwischen diesen Plänen liegt finanziell ein weiterer Unterschied.

All das gilt es in die Berechnung der eigenen finanziellen Freiheit und den Erwartungen an einen frühen Ruhestand einzukalkulieren. Je nachdem, wo man sich aufhält und was man sich wünscht, erhält man im Endeffekt einen anderen Wert, ab wann man frei ist und sich seine Wünsche erfüllen kann.

Eintrittszeitpunkt ist entscheidend!

Relevant ist außerdem, ab welchem Alter man diese Art der Freiheit erreichen oder haben möchte. Ein früher Ruhestand und finanzielle Unabhängigkeit in einem Alter von 40 ist etwas anderes als mit 60. Alleine die Vorbereitung, die Kalkulation und die Sicherheitsmarge müssen unterschiedlich ausfallen. Es geht im ersten Beispiel darum, vielleicht noch 50 Jahre vorzusorgen. Wohingegen das Polster im zweiten Beispiel im Zweifel nicht so ewig halten muss.

Der zeitliche Kontext ist überaus relevant. Die Sicherheit, wirklich die finanzielle Freiheit zu erreichen, erfordert stets ein gutes Polster für diesen eigenen Ruhestand. Das kann mal dicker und mal dünner sein, sollte in jungen Jahren jedoch eher besonders breit sein. Ansonsten läuft man Gefahr, im höheren Alter plötzlich mit leereren Händen dazustehen. Keine gute Perspektive, wenn du mich fragst.

Finanzielle Freiheit & früher Ruhestand: Rendite & Sicherheit

Zu guter Letzt ist außerdem die eigene zu erwartende Rendite relevant, mit der man kalkuliert. Oder auch die Sicherheitsmarge, die man bei dieser Kennzahl für die finanzielle Freiheit und einen frühen Ruhestand auswählt. Alleine zwischen 4 % und 4,5 % bei der Entnahme liegt relativ gesehen eine Menge Spielraum.

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir außerdem nicht zwangsläufig mit einer marktüblichen Rendite kalkulieren sollten. Zwar können wir 7 % oder 8 % selbst bei einem ETF ansetzen. Bei einem Nicht-Erreichen dieser Ziele können wir jedoch auch hier ein Problem bekommen.

Die eigene Kalkulation sollte daher nachhaltig und analog zum Zeitpunkt der möglichen Verwendung erfolgen. Für die finanzielle Freiheit und einen frühen Ruhestand ist jedoch auch die Rendite ein wichtiger Schlüssel und kann einen Unterschied bei der Zahl ausmachen. Vor allem auch mit unterschiedlichen Lebensumständen und benötigten Einkommen, die wir vorher definiert haben.

