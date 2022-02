Eine Monster-Metaverse-Aktie, die man jetzt kaufen sollte

Das Metaverse wird von Chips bedingt werden, die mit fortschrittlichen Prozessknoten hergestellt werden.

ASML Holding ist der wichtigste Anbieter von Maschinen, die den Chipherstellern bei der Herstellung dieser Chips helfen können.

Der riesige Auftragsbestand von ASML und das Wachstum der Investitionsausgaben der Chiphersteller machen das Unternehmen zu einer idealen Wette.

Wichtige Punkte

Das Metaverse ist derzeit einer der heißesten Trends in der Technologiebranche und die Wall Street ist begeistert - kein Wunder, denn große Tech-Unternehmen wie Meta Platforms, Nvidia, Intel, Microsoft und viele andere investieren in dieses Konzept.

Die Analysten von Goldman Sachs sind der Meinung, dass das Metaverse der nächste Paradigmenwechsel in der Art und Weise ist, wie Menschen das Internet nutzen. Die Investmentbank prognostiziert, dass in diese Technologie in den nächsten drei Jahren zwischen 135 Mrd. und 1,35 Billionen US-Dollar investiert werden könnten. Daraus ergeben sich mehrere Investitionsmöglichkeiten für Anleger, die vom Wachstum des Metaversums profitieren wollen.

ASML Holding könnte einer der größten Gewinner des Metaversums sein. Lass uns sehen, warum.

Das Metaversum wird von fortschrittlichen Chips bedingt

Um das Metaversum zu betreiben, werden viele Halbleiter benötigt. Ob Spielkonsolen, Smartphones, Virtual-Reality-Geräte, Computer oder Rechenzentren - jede Komponente des Metaverse wird auf Chips angewiesen sein, um effizient zu funktionieren. Raja Koduri, ein leitender Angestellter von Intel, weist darauf hin, dass die Stromversorgung des Metaversums eine „1.000-fache Steigerung der Rechenleistung“ erfordern würde.

Die Analysten des Finanzdienstleisters Morningstar sind der Meinung, dass das Metaversum viele Chips mit fortschrittlichen Rechenknoten benötigt. Das liegt daran, dass viele der Aufgaben im Metaverse die Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen erfordern, die den Nutzern in großem Umfang zur Verfügung gestellt werden müssen. Das Unternehmen fügt hinzu, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Intel und Samsung die drei Foundries sind, die diese Chips herstellen können.

Alle drei genannten Halbleiter-Foundries verlassen sich bei der Herstellung von Chips auf die Maschinen von ASML und scheinen immer mehr Aufträge bei dem niederländischen Chip-Riesen zu platzieren. Das liegt daran, dass ASML das einzige Unternehmen ist, das die extrem ultravioletten (EUV) Lithografiemaschinen herstellt, die für die Herstellung von Chips mit fortschrittlichen Prozessknoten verwendet werden.

Es überrascht daher nicht, dass sich die Chiphersteller einen Wettlauf um Aufträge für moderne ASML-Maschinen liefern, mit denen sie kleinere, leistungsfähigere und energieeffizientere Chips herstellen können. Intel hat vor Kurzem eine ASML-Prototypmaschine bestellt, die noch nicht einmal in der kommerziellen Produktion ist und wahrscheinlich mehr als 300 Mio. US-Dollar für ein einziges Gerät kosten wird. ASML hat nach eigenen Angaben bereits fünf Aufträge für seine Maschine der nächsten Generation erhalten und Intel ist noch einen Schritt weiter gegangen, indem es ein Produkt bestellt hat, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet.

TSMC hingegen hat seine Investitionsprognose für 2022 auf eine Spanne von 40 bis 44 Mrd. US-Dollar erhöht - das sind 40 % mehr als die 30 Mrd. US-Dollar, die 2021 in der Mitte des Jahres ausgegeben wurden. Es wird erwartet, dass der Halbleiterriese 70 % bis 80 % seiner Investitionen im Jahr 2022 für den Aufbau fortschrittlicher Prozessknoten ausgeben wird, mit denen er 3-Nanometer- (nm) und 2-nm-Chips herstellen kann.

ASML profitiert bereits jetzt von den aggressiven Ausgaben der Halbleiter-Foundries.

ASML ist für ein großes Wachstum gerüstet

Der Auftragsbestand von ASML wächst in rasantem Tempo. Das Unternehmen veröffentlichte am 19. Januar seine Ergebnisse zum vierten Quartal 2021 und gab bekannt, dass es am Ende des Jahres einen Netto-Auftragsbestand von 26,2 Mrd. Euro hatte - ein enormer Anstieg gegenüber den 11,3 Mrd. Euro, die es am Ende des Vorjahreszeitraums hatte.

Es ist erwähnenswert, dass der Nettoauftragseingang von ASML, der „alle Systemaufträge, für die schriftliche Genehmigungen vorliegen“, umfasst, deutlich höher ist als der Umsatz des Unternehmens von 18,6 Mrd. Euro im Jahr 2021. Es wäre daher nicht überraschend, wenn der Umsatz von ASML im Jahr 2022 schneller wachsen würde als die Prognose von 20 %, was einen Jahresumsatz von 22,3 Mrd. Euro bedeuten würde.

Die Analysten haben die Umsatzwachstumsprognose von ASML angesichts der soliden Pipeline und der erwarteten steigenden Chipnachfrage angehoben, was die Kunden dazu veranlassen wird, mehr Maschinen des Unternehmens zu kaufen.

ASML UMSATZSCHÄTZUNGEN FÜR DAS LAUFENDE GESCHÄFTSJAHR DATEN VON YCHARTS

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Gewinne des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren jährlich um 30 % steigen werden. Anleger, die auf der Suche nach einer Wachstumsaktie sind, um vom Metaverse zu profitieren, sollten sich die ASML Holding genauer ansehen, da sie eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieses heißen Techniktrends spielen wird. Da die Aktie im Jahr 2022 um 19 % gefallen ist und mit dem 40-fachen der nachlaufenden Gewinne gehandelt wird, verglichen mit einem durchschnittlichen KGV von 53 im letzten Jahr, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, diesen potenziellen Metaverse-Gewinner zu kaufen.

Der Artikel Eine Monster-Metaverse-Aktie, die man jetzt kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Harsh Chauhan auf Englisch verfasst und am 31.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Harsh Chauhan besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt ASML Holding, Intel, Meta Platforms, Inc., Microsoft, Nvidia und Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 5,50 Calls auf Intel und Short Januar 2023 5,50 Puts auf Intel.

