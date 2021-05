Die weltweite Nutzung von ATS festigt die Position als führende Post-Cookie-Lösung im Ökosystem und lässt 400 Publisher und 70 Plattformen hinter sich

LiveRamp® (NYSE:RAMP), die führende Plattform für Datenkonnektivität, gab heute bekannt, dass seine Authenticated Traffic Solution (ATS) von Hunderten von Publishern, Marken und Plattformen auf der ganzen Welt eingesetzt wird, darunter in den USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Australien und Japan. Mehr als 70 Nachfrage- und Angebotsplattformen und über 400 Publisher, darunter 70 % der Comscore 20 und 65 % der Comscore 50, haben sich für ATS entschieden, um Marketingfachleuten eine effizientere Möglichkeit zu bieten, ihre Kunden zu erreichen und Kampagnenergebnisse zu messen, ohne Cookies oder Gerätekennungen von Drittanbietern.

„Die digitale Industrie erlebt mit dem Ende von Drittanbieter-Cookies und mobilen Gerätekennungen einen massiven Umbruch. Wir haben uns vorgenommen, die neutrale und kompatible Infrastruktur für diese neue Ära zu schaffen, und die unglaubliche, weltweite Verbreitung von ATS beweist, dass wir genau das getan haben“, so Scott Howe, CEO von LiveRamp. „Einfach ausgedrückt: ATS gibt Publishern und Marketingfachleuten die Kontrolle über ihre Daten. Die Lösung generiert bessere Ergebnisse für Marketingfachleute, höhere Renditen für Publisher und bietet die Möglichkeit zu mehr Transparenz. Über 100 Marken nutzen ATS, darunter auch Kunden im Rahmen von Agenturpartnerschaften, und wir gehen davon aus, dass diese Zahl nur noch wachsen wird.“

Publisher

Publisher nutzen ATS, um personalisiertes Inventar zu ermöglichen und die Monetarisierung zu verbessern, darunter Microsoft Advertising, der zweitgrößte Publisher der Welt, der einen Anstieg der CPMs für authentifizierte Werbeeinblendungen um mehr als 40 % verzeichnen konnte. Die breite Akzeptanz von ATS auf der ganzen Welt zeigt, dass eine Vielzahl von Publishern die Lösung von LiveRamp nicht nur als nützlich für ihr Geschäft, sondern auch als entscheidend für die Ansprache ihrer einzigartigen, vielfältigen Zielgruppen ansehen. Andere namhafte Publisher, die ATS eingeführt haben, sind: Realtor.com, CafeMedia, Tubi und The McClatchy Company in den USA; Dennis Publishing, eBay Classifieds Group UK und IDG im Vereinigten Königreich; Burda Community Network in Deutschland; und Cricket Australia, das als erster In-App-Publisher unter Vertrag genommen wurde, neben vielen anderen.

„TV-Zuschauer sind heute fest in Streaming-Umgebungen eingebettet. Diese sind für Werbetreibende über eine Vielzahl von Geräteplattformen verteilt. Dadurch wird die Herausforderung für den Werbetreibenden, eine Zielgruppe zu erreichen und zu erfassen, multidimensional. Eine personenbasierte Kennung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Werbekampagnen kanal- und geräteübergreifend relevant sind“, kommentiert Mark Rotblat, Chief Revenue Officer bei Tubi. „LiveRamp hilft uns dabei, authentifizierte First-Party-Beziehungen zu unserer Zielgruppe aufzubauen, so dass wir weiterhin effektive Erlebnisse in großem Umfang anbieten können.“

„Dadurch, dass wir zu den frühen Anwendern der ATS-Lösung von LiveRamp in Europa gehören, haben wir die Beziehung zu unseren geschätzten Publisher-Partnern weiter gestärkt“, ergänzt Mandy Schwab, Direktorin für den Bereich Digital Media bei Burda Community Network (BCN). „Seit der Integration der ATS-Lösung von LiveRamp vor einem Jahr haben wir es Medienmarken ermöglicht, das Medieninventar mithilfe einer datenschutzkonformen, personenbasierten Identität noch besser zu monetarisieren.“

„Gemeinsam mit LiveRamp geben wir die Kontrolle zurück in die Hände der Publisher“, sagt Paul Bannister, CSO von CafeMedia. „Wir ermöglichen es unseren Tausenden von Medienmarken, ihre Umsätze zu steigern, indem sie First-Party-Daten auf sichere und datenschutzgerechte Weise nutzen, ohne sich Gedanken über Datenverluste machen zu müssen, insbesondere aufgrund der zuverlässigen Technologie zur Kontrolle der Publisher-Daten von LiveRamp. Schon jetzt sehen wir, dass authentifizierte Zielgruppen wesentlich höhere Erträge generieren als die Nutzung von Drittanbieter-Cookies.“

Marken

Die neue Studie von Forrester Consulting Total Economic Impact™ (TEI), die von LiveRamp in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass Werbetreibende, die ATS von LiveRamp nutzen, innerhalb von drei Jahren einen ROI von 343 % erzielen können. Die Amortisation erfolgt innerhalb von nur sechs Monaten nach der Erstinvestition.

Weltweit haben bereits mehr als 100 Marken über alle Branchen hinweg die Notwendigkeit erkannt, eine Alternative zur Datenveralterung zu finden. Sie nutzen ATS als dauerhafte und nützliche Lösung für die nahtlose Aktivierung, Messung und Zuordnung über Displays, mobile In-Apps, vernetzte Fernseher und OTT. Im Vergleich zu Kampagnen, die Cookies von Drittanbietern verwenden, konnten Marketingfachleute mit LiveRamp signifikante Verbesserungen feststellen, darunter:

403 % Steigerung der Reisebuchungen für eine führende internationale Hotelkette

85–95 % Video Completion Rate (VCR) für eine führende gemeinnützige Gesundheitsorganisation

84,3 % durchschnittlicher Anstieg des anhaltenden ROAS von mehreren Marken im letzten Jahr

Allein im ersten Quartal 2021 hat ATS Hunderte von Werbekampagnen für Marken ermöglicht. ATS verfolgt einen personenbasierten Ansatz, um über alle Kanäle hinweg mit den Zielgruppen in Kontakt zu treten und die Interaktionen mit den Verbrauchern relevant, zugänglich und messbar zu machen. Als Marken und ihre Agenturen im vergangenen Jahr einen raschen Wandel vollzogen, haben sie sich an LiveRamp gewandt, um Segmente innerhalb von Technologieplattformen und Publishern zu aktivieren und echte Menschen zu erreichen – und nicht Cookies oder Geräte-IDs.

„Schon vor der Abschaffung der Cookies von Drittanbietern haben wir alternative Identifizierungsmerkmale genutzt, um ein relevanteres Marketing zu liefern und die Marketingergebnisse zu verbessern, insbesondere bei Online-Videokampagnen, da die Verbraucher immer mehr Zeit für Videos aufwenden“, sagt Manuel Cimarosti, Direktor des Bereichs Media Analytics & Data Strategy bei Danone. „Allein im ersten Test lieferte ATS eine 4%ige Steigerung der Video-Completion-Rate, zusätzlich zu 40 % effizienteren Kostenkennzahlen im Vergleich zum Cookie. Diese Ergebnisse sind unschätzbar wertvoll, da wir unsere First-Party-Beziehung mit Verbrauchern über mehr Kontaktpunkte weiter ausbauen und die Einsparungen reinvestieren, um unsere Reichweite zu erhöhen.“

„Unsere Branche ist an einem Scheideweg angelangt: Wir können uns mit einem transparenten, datenschutzorientierten Ansatz zur Nutzerauthentifizierung weiterentwickeln oder die gleichen Probleme riskieren, die wir bei den Cookies gesehen haben“, fügte Liane Nadeu hinzu, SVP und Head of Precision Media and Investments bei Digitas North America. „Wir raten unseren Kunden, die Zeit zu nutzen, die noch verbleibt, bevor Cookies von Drittanbietern aus dem Ökosystem verschwinden, und authentifizierte Lösungen zu testen und in diese zu investieren, um das Vertrauen der Verbraucher auch in Zukunft zu erhalten.“

Plattformen

Seit seiner Markteinführung wird der Identifikator von vielen Plattformen unterstützt, darunter Index Exchange, Magnite, OpenX, PubMatic und seit kurzem auch Xandr, und ist auf allen wichtigen globalen Angebotsplattformen verfügbar. ATS ist außerdem auf allen wichtigen nachfrageseitigen Plattformen live, wie Amobee, Beeswax, Criteo, MediaMath, Roku und The Trade Desk.

„ATS ist so konzipiert, dass es den Herausforderungen der Zukunft standhält, wobei wir uns der zukünftigen Datenschutzbestimmungen bewusst sind und sicherstellen, dass den Verbrauchern ein wertvoller Austausch geboten wird“, fügte Travis Clinger, LiveRamp SVP des Bereichs Addressability and Ecosystem, hinzu. „Es ist unbestreitbar, dass Authentifizierungen zu einem wertvolleren Inventar und einer besseren Performance führen. Diejenigen, die jetzt eine Authentifizierungsstrategie einführen, werden einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil gewinnen, indem sie mobile IDs, Cookies und andere problematische Identifikatoren ersetzen, bei denen der Datenschutz der Verbraucher keine Priorität hat.“

Weitere Informationen zu ATS finden Sie unter liveramp.com/authenticated-traffic-solution.

