Einkaufen in Österreich künftig nur mit Mund-Nasen-Schutz

Wien (Reuters) - Österreichs Regierung verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und ordnet eine Schutzmaskenpflicht beim Einkaufen an.

Ab Mittwoch verteilten die ersten Lebensmittelketten einen einfachen Mund-Nasen-Schutz beim Eingang, der verpflichtend getragen werden müsse, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Montag nach einer Sitzung der Regierungsspitze. Derzeit werde auf entsprechende Lieferungen gewartet.

Laut Kurz wird Österreich damit eines der ersten Länder in Westeuropa sein, das auf diese Maßnahme setzt. "Ich bin mir vollkommen bewusst, dass das für unsere Kultur etwas Fremdes ist", sagte der konservative Politiker. Masken kenne man bisher nur von asiatischen Touristengruppen. "Es ist nicht Teil unserer Kultur und wird eine große Umstellung sein." In weiterer Folge sollen die Schutzmasken auch überall dort getragen werden, "wo man an anderen Menschen vorbei geht". Ein Ersatz für das Abstandhalten seien sie aber nicht.

Gleichzeitig rief der Kanzler die Bevölkerung erneut auf, die Maßnahmen zu befolgen und soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Die derzeitige Lage beschrieb er als "Ruhe vor dem Sturm". Mitte April könnte auch Österreich in einer Situation sein, wo es zu einer Überforderung der Intensivmedizin komme, warnte Kurz. Die Ausbreitung müsse daher unbedingt weiter eingedämmt werden. Um genauer einschätzen zu können, wieviele Infizierte es tatsächlich gibt, sollen künftig Stichproben-Tests gemacht werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte zudem an, dass Hotels vorübergehend geschlossen und Risikogruppen von der Arbeit freigestellt würden.

Von der ursprünglich nach Ostern geplanten schrittweisen Aufhebung der Maßnahmen sei man derzeit weit entfernt, sagte Kurz. Sollte es irgendwann zu einer Lockerung kommen, werde - auch aus volkswirtschaftlichen Gründen - mit der Öffnung der Geschäfte gestartet. Schulen und Universitäten würden erst später an die Reihe kommen. Laut Gesundheitsministerium wurden in Österreich bisher 9299 Personen positiv auf das Virus getestet. Fast 1000 Menschen werden in Krankenhäusern betreut, 193 von ihnen intensiv. Die Zahl der Todesopfer stieg am Montag auf mehr als 100. Über 600 Menschen seien wieder genesen.

Österreich hatte bereits vor zwei Wochen weitreichende Maßnahmen verhängt. Geschäfte, Restaurants sowie Schulen und Universitäten sind geschlossen. Die Menschen sollen ihre Wohnung nur verlassen, wenn sie einkaufen, arbeiten oder anderen helfen müssen. Spaziergänge mit Menschen aus dem eigenen Haushalt sind gestattet.