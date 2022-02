Einkommenserhöhung komplett von der Inflation aufgefressen? Top-Dividendenaktien, die dir einen Ausgleich bieten!

Gehörst du auch zum Kreis der Personen, dessen Einkommenserhöhung komplett von der Inflation aufgezehrt worden ist? Wie jetzt unter anderem die Nachrichtenagentur AFP berichtet, habe es im Jahr 2021 eine Nominallohnerhöhung von 3,1 % im Querschnitt gegeben. Mit einer gleichermaßen hohen Teuerungsrate haben wir real entsprechend nicht mehr erhalten.

Schade, Schokolade! Aber es gibt Möglichkeiten, wie man als Sparer und Investor sein Einkommen selbst gestalten kann. Selbst in Abhängigkeit von der Inflation kann man mit Top-Dividendenaktien beispielsweise eine Einkommenserhöhung anstreben, die die Teuerung mehr als ausgleicht. Riskieren wir einen Blick auf zwei spannende Namen, die man als Investor in diesem Kontext kennen sollte.

Einkommenserhöhung trotz Inflation? W. P. Carey!

W. P. Carey ist für mich eine Top-Dividendenaktie, die eine Einkommenserhöhung trotz Inflation bieten kann. Als Real Estate Investment Trust sind hohe Dividenden Teil des Gesamtpakets. Besonders wichtig: Dieser REIT ist mit seinen seit dem Börsengang im Jahre 1998 stets konstanten und vierteljährlich moderat wachsenden Ausschüttungen ein sehr besonderer Vertreter seiner Art.

Aber kommen wir zunächst zur Quantität: W. P. Carey zahlte zuletzt 1,055 US-Dollar im Vierteljahr an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 76,20 US-Dollar liegt die Dividendenrendite damit bei 5,5 %. Ein sehr attraktiver, hoher Wert, der die Inflation mit zuletzt 3,1 % ausgleichen kann. Wobei die Teuerungsrate zugegebenermaßen teilweise höher gelegen hat.

W. P. Carey besitzt jedoch noch andere Vorzüge: Die 5,5 % Dividendenrendite sind gemessen an Funds from Operations von zuletzt 1,30 US-Dollar mit einem Ausschüttungsverhältnis von 81,1 % sehr nachhaltig. Mit einem leichten Dividendenwachstum gibt es einen konsequenten Ausgleich. Wobei der Zeitraum nach der Pandemie mit einem moderaten Wachstum einer sein könnte, in der sich auch dieser Wert wieder beschleunigt. Mit über 1 % Dividendenwachstum und der hohen Dividendenrendite wäre die Inflation bei einer konsequenten Einkommenserhöhung jedenfalls ein geringeres Thema.

Innovative Industrial Properties ist eine weitere Top-Dividendenaktie, jedoch mit einer anderen Strategie. Die derzeitigen 3,18 % Dividendenrendite waren hier ebenfalls mit Ach und Krach ausreichend, um die Inflation zu schlagen. Aber das prägende Merkmal ist das Wachstum, das von diesem Real Estate Investment Trust ausgeht.

Der US-Cannabis-REIT Innovative Industrial Properties hat in nicht einmal fünf Jahren die eigene Dividende auf Quartalsbasis ver-10-facht. Inflation? Kein Thema. Zumal der Aktienkurs im gleichen Zeitraum um über 900 % gestiegen ist. Wer frühzeitig auf diese Aktie gesetzt hat, der hat schon jetzt seinen Ausgleich und eine Einkommenserhöhung, egal was die Inflation macht.

Aber auch das ist bei Innovative Industrial Properties nicht alles. Im Cannabis-Markt existiert weiterhin die Chance, solide zweistellige Wachstumsraten zu erzielen. Das Portfolio ist mit gerade so über 100 verschiedenen Immobilien noch vergleichsweise klein. Über einige Jahre spricht wenig gegen ein solides operatives Wachstum. Das kann wiederum zu Dividendenwachstum, zu Einkommenserhöhungen und entsprechend zu einem Ausgleich gegen die Inflation führen.

Der Artikel Einkommenserhöhung komplett von der Inflation aufgefressen? Top-Dividendenaktien, die dir einen Ausgleich bieten! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images