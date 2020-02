Einkommensinvestoren aufgepasst: Diese 3 High-Yield-Aktien der D-A-CH-Region sollte man nicht vernachlässigen!

Eine Diversifikation über Länder und Branchen kann als durchaus sinnvoll angesehen werden. Der Vorteil liegt darin, dass man sein Risiko auf verschiedene Aktienpositionen verteilt. Mit Sicherheit ist es wenig sinnvoll, viele Risiken diversifiziert zu kaufen. Man sollte vielmehr auf ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis achten.

Einkommensinvestoren, die eine Diversifikation im deutschsprachigen Raum suchen, könnten mit den folgenden drei Aktien gut bedient sein. Die Rede ist hier von Aktien des Shoppingcenterinvestors Deutsche Euroshop und den Aktien der Österreichischen Post. Als dritte Aktie könnte schließlich die Swiss Re infrage kommen.

Alle drei Aktien verfügen über eine aktuelle hohe Dividendenrendite von mindestens fünf Prozent bei einer doch ansehnlichen Dividendenhistorie. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf diese Selektion.

Deutschland - Deutsche Euroshop

Die Deutsche Euroshop ist Deutschlands einzige börsennotierte Immobiliengesellschaft, die sich ausschließlich auf Einzelhandelsobjekte spezialisiert hat. Aktuell besitzt das Unternehmen 23 Shoppingcenter in erstklassigen Lagen. Der Großteil der Immobilien (17 Objekte) befindet sich aber in Deutschland.

Als Dividendenzahler gilt die Deutsche Euroshop durchaus als zuverlässig, denn der Immobilieninvestor hat in den vergangenen sieben Jahren stetig die Dividende erhöht. Zuletzt wurde ein Betrag von 1,50 Euro für das Geschäftsjahr 2018 gezahlt.

Dieser Wert soll nach Angaben des Managements in den kommenden zwei Geschäftsjahren um jeweils fünf Cent weiter erhöht werden. Gemessen an der erwarteten Dividende von 1,55 Euro ließe sich so, bei einem aktuellen Aktienkurs von 24,70 Euro (Stand: 06.02.20), eine aktuelle Dividendenrendite von 6,3 % ermitteln.

Hohe Dividenden gibt es aber nicht ohne Risiko. Die Aktie wird mit einem deutlichen Abschlag auf ihren Buchwert gehandelt. Die Angst, dass durch den Vormarsch des Onlinehandels die Besucherzahlen in den stationären Geschäften sinken und damit die Mietpreise unter Druck bringen, ist groß.

Österreich - Österreichische Post

Auch der österreichische Marktführer in der Briefzustellung, die Österreichische Post, gilt als ein solider Dividendenwert. Hier konnte die Gesellschaft seit 2006 insgesamt Dividenden in Höhe von 24,43 Euro ausschütten. Die letzte Dividende für das Jahr 2018 belief sich auf 2,08 Euro und lag um 1,5 % über der Vorjahresdividende von 2,05 Euro.

Sollte dieser Wert auch für das Geschäftsjahr 2019 gezahlt werden, so ließe sich eine aktuelle Dividendenrendite von 6,2 % errechnen - bei einem Aktienkurs von 33,75 Euro (Stand: 06.02.20).

Als langfristiges Investment bleibt die Aktie im Mittelfeld. Wer vor zehn Jahren in die Aktie investiert hätte, hätte eine reine Kursperformance von 5,6 % jährlich vereinnahmen können.

Schweiz - Swiss Re

Der dritte und letzte Kandidat in unserer Drei-Länder-Vorstellung von High-Yield-Aktien ist mit der Swiss Re einer der weltweit führenden Rückversicherer. Auch dieses Unternehmen kann als durchaus solide in Bezug auf seine Dividendenzahlung angesehen werden. Die letzte in Dividende in Höhe von 5,60 Schweizer Franken war die zehnte stetige Dividendenerhöhung.

Hier ließe sich bei einem aktuellen Aktienkurs von 111,80 Schweizer Franken (Stand: 07.02.20) eine Dividendenrendite von 5 % errechnen, sofern diese Dividende auch wieder auf dem Niveau des Vorjahres gezahlt wird.

Zusätzlich rundet ein aktuelles Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Mrd. Schweizer Franken, welches vom Mai 2019 bis Februar 2020 läuft, die Equity Story ab. Solche Rückkaufprogramme wurden bei dem Versicherungsriesen in der Vergangenheit häufiger durchgeführt, was als durchaus aktionärsfreundlich anzusehen ist.

Alles in allem könnte die Schweizer Aktie ein wirklich interessanter Wert für Dividendeninvestoren sein. Im direkten Dividendenvergleich zur Münchener Rück könnte sie aber etwas schlechter abschneiden.

Unsere Topaktie für das Jahr 2020

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Topinvestition für das Jahr 2020. The Motley Fool-Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Deutsche Euroshop.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images