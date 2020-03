Einreiseverbot für Saisonarbeiter und Erntehelfer wegen Corona-Krise

Berlin (Reuters) - Saisonarbeitskräfte und Erntehelfer dürfen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr nach Deutschland einreisen.

"Bis auf weiteres" sei die Einreise im Rahmen der bestehenden Grenzkontrollen nicht mehr gestattet, teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch mit. Dies habe Innenminister Horst Seehofer zur weiteren Eindämmung der Infektionsgefahren angeordnet. Die Regelung gelte für Einreisen aus Drittstaaten, Großbritannien sowie EU-Staaten, die den Schengen-Besitzstand nicht voll anwendeten. Dazu zählen auch Bulgarien und Rumänien. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nannte den Schritt einen "harten Schlag" für Landwirte.

"Das trifft unsere Landwirte enorm hart", sagte Klöckner am Mittwoch in Berlin. "Eine Ernte wartet nicht." Die Landwirtschaft in Deutschland sei auf die Saisonarbeiter angewiesen. Gleichwohl gelte es mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die Entscheidung des Innenministeriums zu respektieren. Jetzt müssten mit anderen Maßnahmen Arbeitskräfte für die Landwirtschaft gewonnen werden. So sei sie mit Seehofer im Gespräch, Asylbewerber als Erntehelfer einzusetzen. Sorgen, Lebensmittel könnten knapp werden, trat die Ministerin entgegen. "Es sind herausfordernde Zeiten", sagte Klöckner und rief dazu auf, "bedacht einkaufen zu gehen, keine Lebensmittel zu horten".

Der Bauernverband forderte, den Einreisestopp "so kurz wie möglich zu halten". In der Landwirtschaft arbeiten jedes Jahr nahezu 300.000 Saisonkräfte vor allem aus Rumänien und Polen.