Einzelhändler im Euroraum 2020 mit Umsatzminus - Dezember lief besser als erwartet

Brüssel/Berlin (Reuters) - Trotz der Lockdown-Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise haben die Einzelhändler in der Euro-Zone Ende 2020 überraschend deutliche Umsatzzuwächse eingefahren.

Wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte, gab es im Dezember einen Zuwachs von 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Experten hatten lediglich mit einem Plus von 1,6 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Dezember 2019 lag das Plus bei 0,6 Prozent und damit doppelt so hoch wie von Ökonomen erwartet. Insgesamt war das Corona-Jahr 2020 für den Einzelhandel jedoch von Umsatzeinbußen geprägt: Gegenüber 2019 verzeichneten sie ein Minus von 1,2 Prozent.

Im Dezember stieg das Absatzvolumen im Einzelhandel gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren um 5,6 Prozent. Rund lief es vor allem für Versand- und Internethändler mit einem Plus von 27,5 Prozent. Die Verkäufer von Textilien, Bekleidung und Schuhen verzeichneten hingegen kräftige Einbußen von 29,0 Prozent.