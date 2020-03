Einzelhandel - Gewerbemieten aussetzen und Kosten stunden

Berlin (Reuters) - Die Einzelhändler bitten angesichts heftiger Einbußen wegen der Corona-Krise um ein Entgegenkommen der Vermieter.

"Die Händler brauchen während der Schließungen ihrer Betriebe eine Aussetzung der Gewerbemieten und Reduzierung der Miete auf die laufenden Betriebskosten", forderte der Branchenverband HDE am Donnerstag. "Außerdem sollte den Handelsmietern zusätzlich die Stundung dieser Kosten ermöglicht werden." Die Corona-Epidemie kostet die Einzelhändler viel Geld, da viele Unternehmen schließen müssen. Die verlorenen Umsätze beziffert der HDE pro Tag auf rund 1,15 Milliarden Euro.

Der Branchenverband appelliert an die Politik, fällige Steuern, Gebühren und Sozialversicherungsbeiträge für mindestens sechs Monate zinslos zu stunden. Dem mittelständischen Fachhandel sollten Soforthilfen in Form von Direktzuschüssen gewährt werden, damit die Liquidität bei den von Schließungen betroffenen Betrieben gewahrt bleibe. Diese Direktzuschüsse sollten von den Finanzämtern ausgezahlt werden, die über alle nötigen Daten wie etwa Bankverbindungen verfügten.

Auch werden bundesweit einheitliche Regeln angemahnt. "Der Föderalismus kommt an seine Grenzen, wo er eine einheitliche Krisenbewältigung behindert", heißt es dazu. "Unterschiedliche gesetzliche Vorgaben in den Bundesländern und unterschiedliche Umsetzungen in Städten, Landkreisen und Kommunen insbesondere bei Zugangsregelungen zu offenen Geschäften und Hygienebestimmungen führen zu einem Chaos in der Umsetzung und sind für die Unternehmen nicht mehr überschaubar."