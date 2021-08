Eisenbahn-Gewerkschaft: GDL spricht nicht für Bahn-Belegschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lokführergewerkschaft GDL vertritt nach Auffassung der Konkurrenz-Organisation EVG nur eine Minderheit in der Bahn-Belegschaft. "Für den Streik haben nach unseren Berechnungen so um die 5000 Bahnbeschäftigte gestimmt", erklärte der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Klaus Hommel, am Mittwoch. Insgesamt sind in dem Konzern im Inland rund 200 000 Menschen beschäftigt, von denen die Mehrheit von der EVG vertreten werde. Ihm sei aus dem Unternehmen sehr viel Unverständnis für den Streik der Lokführer vermittelt worden, sagte Hommel.

In dem Arbeitskampf gehe es nicht um eine normale Tarifrunde, sondern um den Existenzkampf der GDL. Deren Chef Claus Weselsky habe das Ziel ausgegeben, die EVG aus dem Unternehmen zu drängen, meinte Hommel. Der nun laufende Streik belege, dass die aggressive Mitgliederwerbung, bei der vielfach Grenzen überschritten worden seien, nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht habe. Die EVG sei bereit, bei der Bahn zu einem tarifpluralen System zu kommen. "Zuvor muss die GDL aber ihre Attacken auf EVG-Mitglieder vor Ort einstellen und auf ihre verleumderische Rhetorik verzichten."