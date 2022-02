Electronic Arts hält die Dividende stabil

Der amerikanische Online-Spiele-Entwickler Electronic Arts Inc. (ISIN: US2855121099, NYSE: EA) wird eine stabile Quartalsdividende in Höhe von 0,17 US-Dollar ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Anteilsinhaber erhalten die Dividende am 23. März 2022 (Record date: 9. März 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,68 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 129,94 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,52 Prozent (Stand: 1. Februar 2022). Im November 2020 gab Electronic Arts die erstmalige Zahlung einer Dividende (17 US-Cents) bekannt. Im dritten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 1,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,67 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 66 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 211 Mio. US-Dollar). Electronic Arts (EA) mit Firmensitz in Redwood City, Kalifornien, wurde 1982 gegründet und ist ein Hersteller von Computer- und Videospielen. EA zählt zu den weltweit größten Anbietern im Bereich Computerspiele. Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,49 Prozent im Minus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 37,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Februar 2022). Redaktion MyDividends.de