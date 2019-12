ELECTRONIC ARTS - Nimmt Jahreshoch ins Visier

Die Anfang November gestellte Frage"ELECTRONIC ARTS - Kommt der Ausbruch?" kann mittlerweile relativ eindeutig mit "Ja" beantwortet werden: Die Aktie des Videospieleherstellers hat wie avisiert den Abwärtstrendkanal im Tageschart gen Norden hin verlassen und die 100 USD-Marke zurückerobert.

Wie geht?s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Mit dem überzeugenden Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal im Tageschart ist der Weg des geringsten Widerstands nun kurzfristig klar aufwärts. Hier könnte in den kommenden Tagen und Wochen ein Test des bisherigen Jahreshochs aus dem Februar bei 108,75 USD anstehen.

Eine etwas längere Konsolidierung muss allerdings nach der jüngsten Aufwärtsstrecke einkalkuliert werden. Mittelfristig bleibt aber aus charttechnischer Sicht alles in Butter, so lange die Aktie nicht wieder per Tagesschluss unter 100 USD abrutscht. In dem Falle müsste ein erneutes Abdriften innerhalb des "alten" Abwärtstrendkanals eingeplant werden.

Electronic Arts Aktie Chartanalyse (Tageschart)

