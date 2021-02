Elektro-Industrie erholt sich weiter von Corona-Pandemie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektroindustrie hat sich weiter von der Corona-Krise erholt. Im Dezember stiegen die Auftragseingänge dank einer starken Inlandsnachfrage um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt mitteilte. "Es war das nunmehr vierte Plus in Folge", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Für das gesamte Jahr verbuchte die Branche damit noch einen Auftragsrückgang von 3,3 Prozent.

Auch bei den anderen Kennzahlen stehen die Zeichen auf Besserung. Die um Preiseffekte bereinigte Produktion stieg um Dezember um 4,5 Prozent zum Vorjahresmonat, so dass das Minus im Gesamtjahr noch bei 6,1 Prozent lag. Der Umsatz der Branche mit rund 873 000 Beschäftigten kletterte zum Jahresende zudem kräftig um 7,2 Prozent. Auf Jahressicht stehe ein Minus von 5,1 Prozent auf 180,5 Milliarden Euro.

Nach den kräftigen Einbußen im Corona-Krisenjahr 2020 rechnet die Elektroindustrie in diesem Jahr mit einem Wachstum der Produktion um fünf Prozent. Damit würden etwa zwei Drittel der Verluste aus dem vergangenen Jahr aufgeholt. In diesem Januar habe sich das Geschäftsklima weiter aufgehellt, so der Verband. Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau erwartet er aber erst im Laufe des Jahres 2022./als/DP/nas