Elektronikhersteller Daktronics meldet Dividende

Der Elektronikhersteller Daktronics Inc. (ISIN: US2342641097, NASDAQ: DAKT) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,05 US-Dollar je Aktie an, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auszahltag ist der 19. März 2020 (Record date: 9. März 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 0,20 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 5,24 US-Dollar (Stand: 26. Februar 2020) bei 3,82 Prozent. Daktronics ist ein Hersteller von Videodisplays, Sportanzeigesystemen und Werbedisplays. Das Unternehmen wurde 1968 in Brookings, South Dakota, gegründet. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Daktronics einen Umsatz von 127,66 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 115,07 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Daktronics-Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ notiert ist, mit 13,96 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 236,6 Mio. US-Dollar (Stand: 26. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de