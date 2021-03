Elevate Prize Foundation startet Bewerbung für Elevate Prize in Höhe von 5 Mio. USD

Die Stiftung sucht weltweit nach Führungskräften von Non-Profit-Organisationen und öffentlichen Wohltätigkeitsorganisationen als Bewerber

Die Elevate Prize Foundation freut sich, den Start der zweiten Auflage des Elevate Prize bekannt zu geben, der dieses Jahr 10 Preisträger mit Geldmitteln und Leistungen im Wert von 5 Millionen Dollar unterstützen wird. Die Stiftung sucht weltweit nach Social Impact Leaders, die die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit mit den innovativsten und effektivsten Lösungen angehen.

Gründer und CEOs von Non-Profit-Organisationen und öffentlichen Wohltätigkeitsorganisationen aus aller Welt können sich bewerben, um einen der 10 jährlich vergebenen Elevate-Preise zu gewinnen. Neu in diesem Jahr ist ein vereinfachtes, zweistufiges Verfahren, das es gemeinnützigen Führungskräften erheblich erleichtert, sich für den Preis zu bewerben. Phase 1, die jetzt allen Bewerbern offen steht, umfasst eine verkürzte schriftliche Bewerbung, während Phase 2 einen umfangreicheren Fragenkatalog enthält, der in diesem Sommer nur ausgewählten Bewerbern zugänglich gemacht wird.

Die Elevate Prize Foundation, die 2019 von dem Unternehmer und Philanthropen Joseph Deitch gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, unbekannte, sozial engagierte Unternehmer mit den notwendigen Ressourcen auszustatten, damit sie ihre Wirkung skalieren und letztlich dazu beitragen können, den in uns allen schlummernden Helden zu inspirieren und zu wecken. Die Stiftung hat ihre erste Gruppe von 10 Gewinnern im Oktober 2020 ausgezeichnet.

Jeder Gewinner des diesjährigen Elevate Prize erhält:



GELD : Mindestens 300.000 US-Dollar, die zwischen den Gewinnern und ihren gemeinnützigen Organisationen aufgeteilt werden, damit sie gemeinsam den Wandel vorantreiben können.



: Mindestens 300.000 US-Dollar, die zwischen den Gewinnern und ihren gemeinnützigen Organisationen aufgeteilt werden, damit sie gemeinsam den Wandel vorantreiben können.

VERSTÄRKUNG : Unser strategisches Marketing- und Medien-Know-how kann Gewinner auf die nächste Ebene bringen. Nehmen Sie Einfluss als Social Influencer. Gewinnen Sie Fans. Etablieren Sie eine Plattform. Denken Sie in größeren Dimensionen. Leisten Sie Großartiges. Verändern Sie die Welt.



: Unser strategisches Marketing- und Medien-Know-how kann Gewinner auf die nächste Ebene bringen. Nehmen Sie Einfluss als Social Influencer. Gewinnen Sie Fans. Etablieren Sie eine Plattform. Denken Sie in größeren Dimensionen. Leisten Sie Großartiges. Verändern Sie die Welt.

MENTORING : Unser Netzwerk von Partnern, Führungskräften und Entscheidungsträgern bietet die Art von professioneller Entwicklung und Geschäftsberatung, die man mit Geld nicht kaufen kann.



: Unser Netzwerk von Partnern, Führungskräften und Entscheidungsträgern bietet die Art von professioneller Entwicklung und Geschäftsberatung, die man mit Geld nicht kaufen kann.

VERBINDUNGEN : Jede Gruppe setzt sich aus extrem unterschiedlichen Menschen zusammen, die innovative Organisationen führen. Als Mitglied dieser Gruppe werden die Gewinner die Möglichkeit haben, voneinander zu lernen, gemeinsame Erfahrungen zu machen und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.



: Jede Gruppe setzt sich aus extrem unterschiedlichen Menschen zusammen, die innovative Organisationen führen. Als Mitglied dieser Gruppe werden die Gewinner die Möglichkeit haben, voneinander zu lernen, gemeinsame Erfahrungen zu machen und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

SUPPORT: Wir nehmen uns die Zeit, die Bedürfnisse der Gewinner als Individuum und als Organisation gründlich zu analysieren, und erstellen dann ein maßgeschneidertes Programm, das jedem Gewinner hilft, seine Ziele und mehr zu erreichen.



„Mit dem Elevate Prize setzt sich die Stiftung weiterhin dafür ein, eine äußerst vielschichtige Gruppe innovativer Problemlöser zu finden und unkonventionelle und personalisierte Ressourcen zu investieren, die ihnen als Führungskräften und der wichtigen Arbeit, die sie leisten, mehr Sichtbarkeit verschaffen. Wir machen Gutes berühmt“, so Carolina García Jayaram, Executive Director, Elevate Prize Foundation.

Die Stiftung ist stolz auf die Partnerschaft mit MIT Solve beim diesjährigen Elevate Prize. In Erweiterung ihrer Partnerschaft wird die Stiftung einen ihrer 10 Preise für die erste US-Challenge von MIT Solve über antirassistische Technologie zur Verfügung stellen. Der Elevate Prize for Antiracist Technology steht Führungspersönlichkeiten gemeinnütziger Organisationen offen, die dazu beitragen, eine antirassistische und gerechte Zukunft in den USA zu schaffen. Diese vorbildlichen Führungspersönlichkeiten werden sowohl am MIT Solver-Programm als auch am Elevate Prize-Programm teilnehmen und von beiden Organisationen fortlaufende Unterstützung erhalten.

Der Bewerbungsprozess für den Preis beginnt heute unter www.elevateprize.org/apply, und Interessenten können sich bis zum 5. Mai bewerben. Nach Ablauf dieser Frist werden ausgewählte Bewerber eingeladen, Phase 2 der Bewerbung zu absolvieren. Die Gewinner werden im Oktober 2021 bekannt gegeben.

Über die Elevate Prize Foundation

Die Elevate Prize Foundation wurde 2019 von dem Geschäftsmann, Philanthropen und Autor Joseph Deitch gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschlichkeit auf globaler Ebene zu fördern, indem sie die Plattformen von sozial aktiven Unternehmern finanziert, begleitet und skaliert. Das Markenzeichen der Stiftung ist ihr jährlicher Elevate Prize – eine Suche nach Innovatoren und Aktivisten, die in der Auswahl von 10 Führungspersönlichkeiten gipfelt. Diese erhalten finanzielle Unterstützung und Beratung, um ihre Arbeit zu fördern. Diese Changemaker arbeiten daran, die Probleme der Welt in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Armut, Ungleichheit, Kunst und mehr zu lösen. Die Gewinner des Elevate Prize nehmen an einem zweijährigen Programm teil, bei dem sie Zugang zu Top-Wissenschaftlern und Branchenführern haben, die sie bei der Skalierung ihrer Wirkung anleiten und unterstützen. Gemeinsam vereinen Preisträger, Berater, Partner und Mitarbeiter aus verschiedenen Branchen ihre beeindruckende Reichweite, um eine einzige, leistungsstarke philanthropische Verstärkungsplattform zu schaffen, die den Helden in uns allen weckt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elevateprize.org, und folgen Sie @ElevatePrize auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter.

Über MIT Solve

Solve ist eine Initiative des Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit dem Ziel, weltweite Herausforderungen zu lösen. Solve ist der Marktplatz für Innovationen mit sozialen Auswirkungen. Durch offene Innovationswettbewerbe findet Solve unglaubliche technologiebasierte, soziale Unternehmer auf der ganzen Welt. Solve bringt dann das Innovations-Ökosystem des MIT und eine Gemeinschaft von Mitgliedern zusammen, um diese Unternehmer zu finanzieren und zu unterstützen, damit sie eine dauerhafte, transformative Wirkung erzielen können. Begleiten Sie Solve auf dieser Reise unter solve.mit.edu.

