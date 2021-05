Elevēo im 2021 Gartner Magic Quadrant für Workforce Engagement Management Report ausgezeichnet.

Wie Elevēo heute bekanntgab, hat das globale Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner Elevēo in seinen Magic Quadrant 2021 für Workforce Engagement Management aufgenommen.[1]

„Eleveo wurde bereits zum achtenMal in diesem Gartner Magic Quadrant für Work Engagement Management ausgezeichnet*“, so Barry Williams, Vice President of Product and Marketing bei Elevēo. Seiner Meinung nach ist Elevēo einzigartig unter den Anbietern von WEM-Lösungen, die im diesjährigen magischen Quadranten enthalten sind.

„Wir sind in Privatbesitz und haben unseren Kundenstamm und unsere Produktpalette organisch vergrößert – ganz ohne Fusionen oder Übernahmen. Wir glauben, dass diese Anerkennung ein Beweis für die Anstrengungen und das Engagement unserer Produkt- und Entwicklungsteams ist, die uns kontinuierlich dabei voranbringen, einer der Top-Anbieter im WEM-Bereich zu sein.“

Zu den wichtigsten Modulen, die Elevēo in seine skalierbare WEM-Lösung im Jahr 2020 aufnimmt, gehören eine Agent Desktop-Symbolleiste, die die Erfassung zum Schutz von PCI- oder anderen sensiblen Daten automatisch pausiert und weiterführt, sowie Multi-Skill/Multi-Channel-Prognosen und -Planung.

Williams weiter: „Ich denke, unsere Präsenz in diesem Gartner Magic Quadrant ist erneut ein Beleg für unsere Fähigkeit, die sich verändernden Herausforderungen für Contact Center konsequent zu erkennen und zu meistern. Wir freuen uns darauf, auch im Jahr 2021 und darüber hinaus die Erfahrungen für unsere Kunden weiter zu verbessern.“

* Dieser Bericht wurde bis 2015 als „Magic Quadrant for Customer Engagement Center Workforce Optimization“ bezeichnet. Eleveo, früher bekannt als „Zoom“, wurde in den Jahren 2015, 2018, 2019 und 2020 in diesem Gartner Magic Quadrant Report genannt. In den Jahren 2013 und 2014 wurde es als „Zoom Telepoti“ und im Jahr 2012 als „Teleopti - Zoom International“ bezeichnet.

[1] Gartner, „Magic Quadrant for Workforce Engagement Management“, Kim Dans, Mark Dauigoy, Jim Robinson, Jim Davies, veröffentlicht am 26. April 2021.

Haftungsausschluss

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung der Research-Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Elevēo

Elevēo bietet effektive, vereinfachte Lösungen für komplexe Contact Center-Probleme. Unsere WFM- und WFO-Tools wurden speziell entwickelt, um die Abläufe und Prozesse in kommerziellen Contact Centern zu verbessern, und basieren auf modernen Systemen und Cloud-nativen Technologien, die sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und bewegen lassen. Elevēo ® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ZOOM International.

