Eli-Lilly-Aktie nach Top-Alzheimer-News: Was bedeutet das für Novo Nordisk?

Eli Lilly und Novo Nordisk besitzen beide ähnliche Ansätze. Beide Aktien bieten für Foolishe Investoren die Möglichkeit, von Pharmakonzernen zu profitieren. Wobei es Überschneidungen im Bereich der Behandlung von Diabetes gibt. Grundsätzlich scheinen die US-Amerikaner jedoch deutlich breiter aufgestellt zu sein.

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Aktien könnten neue, innovative Lösungen zur Behandlung von Alzheimer sein. Wobei jetzt Eli Lilly mit Top-News auf sich aufmerksam gemacht hat. Riskieren wir daher heute einen Blick auf die spannenden Neuigkeiten und ordnen es ein, was das möglicherweise für Novo Nordisk bedeuten könnte.

Eli Lilly: Aktie mit Top- News

Wir erkennen es bereits mit Blick auf den Aktienkurs: Eli Lilly macht am Donnerstag dieser Woche einen Quantensprung nach vorne. Grund hierfür sind, wie gesagt, spannende Neuigkeiten bezüglich eines Präparats zur Therapie von Alzheimer.

Genauer gesagt hat es jetzt vielversprechende Daten und Ergebnisse im Rahmen einer Phase-2-Studie gegeben. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) kommt dabei zu dem Ergebnis, dass Eli Lillys Donanemab den Status einer „Breakthrough Therapy“ besitzen könnte. Eine erste Einschätzung, die im Zulassungsprozess hilfreich sein könnte.

Eli Lilly gelingt damit eine zweite signifikante Schlagzeile. Zuvor ist es Biogen gewesen, das ein Mittel zur Marktreife führen könnte. Der Alzheimer-Markt gilt als weitgehend unerschlossen und könnte bei entsprechenden Erfolgen die Neubewertung einer Aktie auslösen. Alleine diese Mitteilung zur Phase-2-Studie hat das in Ansätzen bereits gezeigt.

Und was bedeutet das für Novo Nordisk?

Es ist weiterhin schwierig, Parallelen zu Novo Nordisk zu ziehen. Zumal die Dänen lediglich testen lassen, ob ihre Semaglutide zur Behandlung von Diabetes eine positive Wirkung bei Alzheimer haben können. Ein strategischer Imperativ sieht anders aus. Trotzdem zeigt der Erfolg bei Eli Lilly, welches Potenzial eine solche Meldung haben könnte.

Im Endeffekt ist der Alzheimer-Markt daher weiterhin interessant, sowohl für Biogen als auch für Eli Lilly, das augenscheinlich erste Erfolge bei der Wirksamkeit am Menschen zeigen konnte. Und vielleicht auch für Novo Nordisk. Für die Wachstumsgeschichte des dänischen Pharma- und Diabetes-Spezialisten wäre ein Erfolg hier alles andere als abträglich.

Trotzdem sollten Foolishe Investoren Vorsicht walten lassen, einer solchen Fantasie nachzugehen. Der Alzheimer-Markt hat sich für einige Unternehmen bereits als Fallgrube erwiesen. Ich persönlich, als Investor von Novo Nordisk, sehe diese Option daher eher als Möglichkeit eines Pluspunktes. Meine Investitionsthese wäre im Zweifel jedoch nicht zerrüttet, wenn es nicht wie gehofft in diesem Markt kommen sollte. Das könnte auch für andere Aktien in diesem Kontext relevant bleiben. Eben auch bei Eli Lilly, wo sich jetzt doch leichter Optimismus einzuschleichen scheint.

Der Artikel Eli-Lilly-Aktie nach Top-Alzheimer-News: Was bedeutet das für Novo Nordisk? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Novo Nordisk.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images