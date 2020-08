Eli Lilly bringt eine Coronavirus-Medikamentenstudie direkt zu Einrichtungen der Altenpflege – in Wohnmobilen

Eli Lilly verriet letzten Montag auf seiner Website, dass man eine Flotte von mobilen Laboratorien entworfen und gebaut hat, um seine COVID-19-Forschung zu unterstützen. Die erste Aufgabe: Eine klinische Studie der Phase 3 für ihren Coronavirus-Antikörper-Behandlungskandidaten LY-CoV555 direkt zu den Bewohnern und Mitarbeitern von Seniorenpflegeeinrichtungen zu bringen.

Der Pharmariese begann sein Projekt mit der Modifizierung von Coachmen-Wohnmobilen; heute verfügt er über eine unbestimmte Anzahl von “mobilen Forschungseinheiten” (MRUs).

Während die MRUs zu verschiedenen Seniorenpflegeeinrichtungen fahren, befindet sich alles, was für die Tests notwendig ist, entweder an Bord oder wird in mitgeführten Gerätewagen mitgebracht, und die Forscher führen die Tests vor Ort durch.

Das Unternehmen behauptet, dass dies die erste klinische Studie dieser Art von COVID-19 sei. Das Projekt wird in Partnerschaft mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) der Regierung - der von Dr. Anthony Fauci geleiteten Organisation - und der Spezialeinheit, dem COVID-19-Präventionsnetzwerk, durchgeführt. Eli Lilly hat nicht angegeben, in wie vielen Seniorenpflegeeinrichtungen man getestet hat oder wie viele man zu besuchen gedenkt.

Diese Einrichtungen haben einige der konzentriertesten Ausbrüche der Krankheit erlitten. Eli Lilly zitierte einen Artikel der New York Times, wonach bis zum 30. Juli mehr als 40 % aller Todesfälle im Zusammenhang mit dem US-Coronavirus in Seniorenpflegeheimen aufgetreten seien; sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter der Einrichtungen seien Opfer geworden. Insgesamt seien dem Artikel zufolge bisher über 362.000 Menschen in etwa 16.000 Einrichtungen mit dem Coronavirus infiziert worden.

Dieser Artikel wurde von Eric Volkman auf Englisch verfasst und am 04.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images