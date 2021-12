ELI LILLY - Folgt nach der Prognoseerhöhung nun ein neues Rekordhoch?

Eli Lilly and Company - WKN: 858560 - ISIN: US5324571083 - Kurs: 263,220 $ (NYSE)

Die Long-Ansage für die Pharma-Aktie Eli Lilly Ende September hätte besser kaum getimt sein können. Der konservative Titel schraubte sich anschließend förmlich nach oben. Einzig ein neues Allzeithoch blieb den Käufern bislang verwehrt. Das könnte sich aber schon bald ändern.

Fundamental erhält die laufende Rally heute neues Futter. Denn das Management des Pharma-Konzerns hat die Jahresprognose angehoben und einen Ausblick für 2022 gegeben. Im Detail erwartetn Lilly für 2022 Erlöse zwischen 27,8 und 28,3 Mrd. USD. Der Konsens liegt hier bis dato am unteren Level der Spanne. Das Ergebnis je Aktie dürfte auf GAAP-Basis 8,00 bis 8,15 USD betragen. Auch hier hatten Analysten weniger erwartet. 2021 sollen die Resultate teils noch etwas besser ausfallen als bislang in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll 28,0 bis 28,3 Mrd. USD betragen und damit deutlich mehr als von Experten bislang geschätzt (siehe Tabelle unten). Das Ergebnis je Aktie wird zwischen 6,18 und 6,23 USD erwartet. Hier hatten Analysten wiederum mit mehr kalkuliert.

Insgesamt sehen sich die Verantwortlichen auf einem sehr guten Weg, das Ziel, 20 neue Medikamente im Zeitraum 2014 bis 2023 zu launchen, erreichen zu können. 16 neue Arzneien wurden bereits auf den Markt gebracht, fünf weitere sollen in den kommenden zwei Jahren folgen, erfolgreiche Zulassungen natürlich vorausgesetzt.

Stabil in einem schwachen Umfeld

Mit dem heutigen Kurssprung könnte der Wert aus charttechnischer Sicht die Konsolidierung der vergangenen Wochen beenden. Aus charttechnischer Sicht bietet sich weiterhin ein konstruktives Bild. Der Schlüsselwiderstand neben dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ist das Rekordhoch selbst bei 275,87 USD. Sollte es überschritten werden, wäre Platz in Richtung 290,30 USD. Stopps können nun unter das Tief bei 239,47 USD nachgezogen werden. Dieses Level kann auch zur Orientierung für Absicherungen neuer Engagements verwendet werden.

Fazit: Fundamental zählt Eli Lilly mit zum Besten, was der Pharma-Sektor zu bieten hat. Charttechnisch kann man derzeit auch nicht meckern. Im Idealfall gelingt der Ausbruch über das Allzeithoch, was Luft in Richtung 290,30 USD verschaffen würde.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 24,54 27,45 27,79 Ergebnis je Aktie in USD 6,79 6,43 7,78 KGV 39 41 34 Dividende je Aktie in USD 2,96 3,36 3,75 Dividendenrendite 1,12 % 1,28 % 1,42 % *e = erwartet

Eli Lilly and Company-Aktie

