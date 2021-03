Elitetruppe KSK soll nach Rechtsextremismus-Prüfung reaktiviert werden

Berlin (Reuters) - Die Elitetruppe KSK soll knapp ein Jahr nach Beginn der Aufarbeitung rechtsextremistischer Vorfälle in der Bundeswehr wieder in größeren Umfang für Einsätze vorgehalten werden.

"Wir wollen dem KSK noch im Laufe des ersten Halbjahres 2021 wieder eine stärkere operative Rolle übertragen", sagte Generalinspekteur Eberhard Zorn zur Veröffentlichung eines weiteren Zwischenberichts über die Reform der Elitetruppe am Mittwoch. Die Soldaten des Kommandos Spezialkräfte sollten stufenweise den Dienst in Einsätzen wiederaufnehmen. Die Einsätze des KSK sind geheim, es ist jedoch bekannt, dass die Soldaten in den vergangenen Jahren praktisch durchgängig in Afghanistan Dienst taten. Dort wird derzeit mit einer Verschlechterung der Sicherheitslage gerechnet.

Zorn sprach von Fortschritten. Die bisher eingeleiteten Maßnahmen kämen praktisch einer Neuaufstellung des KSK gleich. Es gebe jedoch weiter Handlungsbedarf, etwa bei externen Auftragsvergaben. "Ich bewerte den Reformprozess unverändert als keinen 400-Meter-Sprint, sondern als durchaus einen Marathon, bei dem wir auch noch etwas längeren Atem beweisen müssen", sagte Zorn.

Im vergangenen Sommer hatte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) die zweite Kompanie des in Calw stationierten Verbandes aufgelöst, nachdem dort mehrere rechtsextremistische Vorfälle bekanntgeworden waren. Es seien Bereiche im KSK entstanden, in denen sich eine vergiftete Führungskultur, extremistische Tendenzen und ein laxer Umgang mit Material und Munition entwickelt hätten, hieß es damals in einem Bericht des Ministeriums. Einsätze des KSK sollten daher soweit als möglich von anderen Einheiten übernommen werden.

Das KSK war wegen rechtsextremistischer Vorfälle seit längerem im Blick des Militärgeheimdienstes MAD. Im Mai 2020 stellte die Polizei bei einer Razzia auf dem Privatgelände eines KSK-Soldaten in Sachsen Waffen, Sprengstoff und Munition sicher. Im Juni bat ein Hauptmann aus der Truppe die Ministerin dann in einem mehr als zehnseitigen Schreiben um ein Eingreifen. Er warf Ausbildern und Vorgesetzten Willkür vor, die zu einer Art Kadavergehorsam in dem Verband führten. Beschwerden würden unterdrückt.

Die Elitetruppe war 1996 aufgestellt worden. Der Verband kommt in Kriegs- oder Krisengebieten überall dort zum Einsatz, wo herkömmliche Einheiten nicht mehr oder noch nicht eingesetzt werden können. Eine der Kernaufgaben des KSK ist die Geiselbefreiung im Ausland.