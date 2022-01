Elliptic führt neue Market-Intelligence-Einheit ein und gibt neue Möglichkeiten für Krypto-Händler bekannt

Die Lösung wird sich den einzigartigen Datensatz von Elliptic zu Nutze machen, um institutionelle Krypto-Händler bei der Erlangung von Wettbewerbsvorteilen zu unterstützen

Elliptic, der führende Anbieter von On-Chain-Blockchain-Analytik, gab heute die Einführung seiner Einheit für Market Intelligence bekannt - ein neues Geschäftsfeld des Unternehmens, das auf den Einsatz der erstklassigen Identitätsgrafiken von Elliptic ausgelegt ist, um neue Möglichkeiten und Anwendungsfälle für Unternehmen zu entwickeln, die im Krypto-Handel tätig sind.

Die neue Einheit, die vom Mitbegründer von Elliptic James Smith und Laura Coffey geleitet wird, wird auf den Datensatz von Elliptic zurückgreifen und ihn als werthaltige Datenschicht für den aufblühenden institutionellen Krypto-Handelsmarkt nutzen. Die Daten werden mit On-Chain-Identitätsmetriken umfassende Assets in der Industrie abdecken und den Händlern folgende Vorteile bieten:



Prognose: Reale Einblicke in Geldbewegungen werden genutzt, um auf grundlegende Aktivitätsmessgrößen für eine Vielzahl von Krypto-Assets zuzugreifen.





Reaktionsfähigkeit: Es werden die unterschiedlichen Arten von Akteuren hinter Einzahlungen, Abhebungen und anderen Transaktionen in Echtzeit dargestellt, um die Beweggründe für marktbewegende Aktivitäten zu bewerten.





Analyse: Anhand der aussagekräftigen und unbeirrbaren Identitätsgrafik werden Ströme zwischen Unternehmen und anderen Wallet-Arten untersucht, um festzustellen, welche Sektoren wachsen und wie schnell.



Der Datensatz von Elliptic wird seit mehr als acht Jahren eingesetzt und umfasst mehr als 20 Milliarden Datenpunkte, die 148 Assets abdecken, was 98% des globalen Handelsvolumens darstellt. Zwei Drittel des globalen Krypto-Volumens wird über Börsen abgewickelt, die Produkte von Elliptic im Einsatz haben.

Hinsichtlich der neuen Möglichkeiten sagte James Smith, Mitbegründer von Elliptic: „Elliptic wurde mit einer klaren Vision gegründet: Unternehmen dabei zu helfen, aus den Chancen, die ihnen durch das Wachstum des Krypto-Marktes geboten werden, Kapital zu schlagen. Wir haben im Einsatz von Blockchain-Analytik Pionierarbeit geleistet und der einzigartige Datensatz, den wir entwickelt haben, stellt eine ergiebige Wissensquelle bereit, um erfolgreiche Strategien im Krypto-Handel voranzutreiben - sowohl für kryptonative Unternehmen als auch traditionelle Akteure, die in den Krypto-Handel einsteigen.“

Elliptic arbeitet derzeit mit mehreren nicht bekannt gegebenen führenden Forschungs- und Handelsabteilungen an der Entwicklung des Produkts zusammen. Für weitere Informationen, eine Bewerbung als POC-Partner und die Sicherung einer frühen Vorschau der Daten kontaktieren Sie bitte: laura.coffey@elliptic.co

Über Elliptic

Elliptic ist im Bereich Risikomanagement von Krypto-Assets für globale Kryptounternehmen und Finanzinstitute weltweit führend. Anerkannt als WEF Technology Pioneer und unterstützt von Investoren wie Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group, SoftBank, Evolution Equity Partners und Santander Innoventures, hat Elliptic das Risiko von Transaktionen im Wert von mehreren Billionen Dollar bewertet und Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und anderen Finanzverbrechen aufgedeckt. Elliptic hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in New York, Singapur und Tokio. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.elliptic.co und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005512/de/

Pressekontakt

George Pitt,george@fullyvested.com



press@elliptic.co