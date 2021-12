ELMOS SEMICONDUCTOR - Verkauf der Waferfertigung verteuertAktie um 5% anspringen

SE - WKN: 567710 - ISIN: DE0005677108 - Kurs: 46,500 € (XETRA)

Die heutige Meldung führt in erster Reaktion zu einem Kurssprung von rund 5 %. Für einen Gesamtverkaufspreis von rund 85 Mio. Euro wird die 200mm Waferfertigung von Elmos am Standort Dortmund an das schwedische Unternehmen Silex Microsystems AB verkauft (Quelle: Guidants News). Die langfristig starke Aktie stabilisiert sich aktuell nach neuen Allzeithochs im November knapp darunter am EMA50. Von dieser gleitenden Durchschnittslinie löst sie sich jetzt mit Schwung nach oben hin und nähert sich wieder den Rekordhochs.

Neue Allzeithochs in Kürze?

Mit dem heutigen Kursanstieg könnte der Grundstein für eine neue Aufwärtswelle gelegt werden. Die Primärziele liegen an der potenziellen Trendkanaloberkante bei rund 52 - 54 EUR, an der sich der Wert anschließend weiter entlangschieben könnte.

Kommt hingegen überraschend Verkaufsdruck auf, droht bei einem Rückfall per Tagesschlusskurs unter 42,70 EUR eine Abwärtskorrektur. Bei 37,50 - 39,20 EUR liegt dann eine wichtige Auffangzone, wo sich antizyklische Einstiegschancen ergeben könnten.

Fazit: Eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends wird nach der heutigen Meldung wahrscheinlicher. Prinzipiell könnte die Elmos-Aktie bald neue Allzeithochs erreichen.

Elmos Semiconductor AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)