Elon Musk: „Die Tesla-Aktie kann auf 3.000 US-Dollar steigen, wenn …“

Elon Musk und die Tesla-Aktie: Entweder man liebt diesen Mix oder man mag ihn nicht. Viel dazwischen dürfte es bei den meisten Investoren eigentlich nicht geben. Wobei wir im Moment eines sagen können: Der Erfolg gibt dem umstrittenen Visionär recht.

Elon Musk ist mit der Tesla-Aktie selbst zu einem der reichsten Menschen unseres Planeten geworden. Seit Ende des Jahres 2019 und damit in nicht einmal zwei Jahren haben sich die Anteilsscheine verzehnfacht. Wer früh in den US-amerikanischen Elektroautobauer investiert hat, dürfte seine Investitionsentscheidung zumindest nicht bereuen.

Besitzt die Tesla-Aktie weiteres Potenzial? Zumindest die Starinvestorin Cathie Wood, selbst übrigens mit ihrem Ark ETFs investiert, glaubt daran. Bereits des Öfteren hat sie in ihrem Basis-Investmentcase ein Kursziel von 3.000 US-Dollar ausgerufen. Etwas, woran jetzt offenbar auch Elon Musk zu glauben scheint. Zumindest unter einer Bedingung.

Tesla-Aktie: Elon Musk hält 3.000 US-Dollar nicht für abwegig

Elon Musk ist selbst natürlich mit der Tesla-Aktie eng verwoben und maßgeblich investiert. Auch seine Vergütung hängt mit der Bewertung des Konzerns zusammen. Umso bemerkenswerter ist es, dass der Visionär sich auch mal kritisch zur Bewertung geäußert hat. Noch im letzten Jahr sagte der Starinvestor, dass die Anteilsscheine möglicherweise zu teuer sind.

Jetzt hat Elon Musk jedoch in einer E-Mail an seine Mitarbeiter, die dem Onlinemagazin Electrek vorliegt, davon gesprochen, dass 3.000 US-Dollar bei der Tesla-Aktie möglich sein könnten. Wenn der Konzern es richtig gut anstelle, stimme er Ark Invest zu, so sinngemäß der Tenor der besagten Mail.

Warum der Chef des US-amerikanischen Autobauers überhaupt auf die Bewertung seines Konzerns eingeht, das ist ein großes Rätsel. Immerhin können wir sagen: Das Kursziel, auf das er sich beruft, ist erneut bestätigt worden. Im Rahmen eines Interviews mit Yahoo Finance hat die Starinvestorin Cathie Wood augenscheinlich erneut ihre Prognose von 3.000 US-Dollar je Tesla-Aktie bestätigt.

Was das bedeuten würde

Wenn wir davon ausgehen, dass die Tesla-Aktie gemäß dem Wortlaut von Elon Musk und Cathie Wood auf 3.000 US-Dollar steigen kann, wäre die Aktie heute noch attraktiv. Derzeit notiert die Aktie bei 753,87 US-Dollar. Oder anders ausgedrückt: Die Anteilsscheine könnten sich noch einmal vervierfachen. Das wiederum würde bedeuten, dass der Konzern mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 3 Billionen US-Dollar bewertet wäre.

Drei Billionen US-Dollar für eine zyklische Auto-Aktie? Möglicherweise steckt mehr dahinter. Tesla und Elon Musk könnten die Art und Weise, wie Mobilität funktioniert, vollkommen neu denken. Wenn es dem Visionär und seinem Konzern gelingt, einen starken, führenden Anspruch in einem überaus relevanten und angenommenen Markt der Elektromobilität einzunehmen, könnte dieses Bewertungsmaß gerechtfertigt sein.

Das sind jedoch die Fragen, denen sich Elon Musk und die Tesla-Aktie stellen müssen. Kann der Markt der Elektromobilität zu einem solchen Markt heranreifen? Kann der Konzern seinen Marktanteil stark und hoch halten? Falls ja und mit jeder Menge Optimismus könnte das möglich sein. Trotzdem: Damit wäre der US-Elektroautobauer ein Giga-Konzern.

